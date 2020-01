Vil kjøpe fotballklubb med lottogevinster

Fansen håper at 135 kuponger skal redde dette fotball-laget.

Brøndby-fansen begynner å bli smått desperate. En emisjon i klubben for å få inn nye investorer har medført en rykteflom av dimensjoner for hvem som kommer til å kjøpe aksjer i klubben som har vunnet serien i Danmark 10 ganger.

Vil kjøpe klubben med 135 kuponger

Svinget, den mest lojale fansen av Brøndby om man skal tro dem selv, har funnet løsningen: 135 kuponger i fredagens Eurojackpot. I Danmark er det 450 danske millioner kroner i potten. Siden det er litt forskjell på norske og danske kroner er det for oss her til lands 672 millioner av våre kroner.

Uansett, vinner fansen fredagens trekning skal de bruke alle pengene på å kjøpe klubben i sitt hjerte. Det sies jo at Lotto-millionærer ikke helt er som andre millionærer.

Ikke stor sannsynlighet

Sannsynligheten for at fansen i Danmark skal vinne er 1 til 95 millioner på hver av de 135 kupongene fansen har kjøpt.

Skulle du derimot levere en kupong her, og så vinne kan du jo vurdere å bli investor i Brøndby IF som nå har to nordmenn i stallen: Sigurd Rosted og Tobias B. Børkeeiet.

