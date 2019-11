Villa selger seg dyrt mot Liverpool

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne lørdagen. Det er flere spennende kamper i Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City, Chelsea og Manchester United er i aksjon. I Sverige er det siste serierunde i Allsvenskan, og det blir en thriller. Tre klubber kjemper om ligatittelen, Hammarby, Djurgården og Malmö FF. Her hjemme spilles første opprykkskvaliken til OBOS-ligaen mellom Åsane og Kvik-Halden, og i eliteserien er det nabooppgjør mellom Molde og Kristiansund. Ikke nok med det, i OBOS-ligaen spilles nest siste serierunde. Ellers spilles det kamper i Championship, League One og League Two, og det er også flere kamper fra de andre store ligaene i Europa.

Aston Villa - Liverpool pause/fulltid - U/B - 3,75 i odds (spillestopp kl 15.55)

Både Aston Villa og Liverpool kjempet seg videre i ligacupen i midtuken etter å ha slått ut henholdsvis Wolverhampton og Arsenal. Villa sin 2-1-seier mot midlandsrival Wolves var den tredje seieren deres på fire kamper i alle turneringer. Det virker som Villa har tilpasset seg nivået i Premier League.

Forrige helg tapte Villa 0-3 mot Manchester City, men de kan ta med seg mye positivt fra den kampen. De klarte tross alt å holde de regjerende ligamesterne til 0-0 frem til andre omgang.

I likhet med mange andre managere gjorde Villa-manager Dean Smith store endringer på laget i ligacupen, så han kan stille med et uthvilt tropp til kampen mot Liverpool. Forsvarspilleren James Chester må stå over mot Liverpool. Det må også Keinan Davis og Jota. Aston Villa-kaptein Jack Grealish har problemer med leggen, og det er usikkert om han kan starte mot Liverpool.

Jürgen Klopp tok også sjansen på å gjøre en rekke endringer på laget i onsdagens kamp mot Arsenal. Flere av profilene var ikke en gang på benken, men van Djik, Robertson, Wijnaldum, Firminio, Salah, Mané og Alexander-Arnold er tilbake i startelleveren på Villa Park. Fabinho, som er ett gult kort unna suspensjon, kan bli spart i denne kampen for å være klar til neste helgs storkamp mot Manchester City.

Liverpool må klare seg uten Joel Matip, Nathaniel Clyne og Xherdan Shaqiri. Alle tre er skadet. Naby Keita er usikker på grunn av en vond legg.

Liverpool har ikke alltid spilt like bra denne sesongen, men de har hatt marginene på sin side, særlig på bortebane. De ligger seks poeng foran City før helgens kamper, og de trenger tre poeng her for å fortsette å legge press på de lyseblå fra Manchester. Aston Villa har gjort det brukbart foran egne fans denne sesongen. De står med to seire, to uavgjorte og ett tap. Dette blir ingen walkover for Liverpool, selv om Merseyside-laget har vunnet de fem siste Premier League-kampene på Villa Park. De har også åpnet sterkt på bortebane denne sesongen, hvor de står med fire seire og én uavgjort.

Liverpools eneste Premier League-tap på de siste 18 kampene hjemme mot Aston Villa kom i mai 2011. Fasiten viser de har tolv seire og fem uavgjort i denne perioden.

Villa sin statistikk mot topplagene i Premier League har vært svak. Tottenham, Arsenal og Manchester City har alle scoret tre ganger i sine seire mot Villa tidligere denne sesongen. Jeg tror også at Liverpool vinner, men det er ikke sikkert de scorer tre ganger.

Villa har vært stabile på hjemmebane. På Villa Park har de scoret i fire av fem kamper siden sommeren. Defensivt har de fortsatt problemer, og Villa har fått flere skudd mot seg enn noe annet lag i Premier League De får i snitt 19 skudd mot seg i hver kamp. Det er dårlig nytt når et av de beste offensive lagene i verden kommer til Birmingham. Angrepsfotballen til Klopp har kostet dem noen baklengsmål. Liverpool har ikke klart å holde nullen i de seks siste kampene, men de har de offensive kvalitetene til å maskere feilene sine.

Anfield-laget har vunnet 18 av de siste 19 Premier League-kampene siden mars. Samtidig vinner Liverpool oftere borte mot Villa enn mot noe annet lag i Premier League. Liverpool har ikke ledet til pause i de to siste bortekampene. Det gjør det heller ikke i dag, men jeg tror de avgjør i andre omgang. U/B-spillet er ok betalt Det gir 3,75 i odds. Det blir vårt spill i denne kampen.

