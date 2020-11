Ville legge opp i 2013. Nå er den norske 35-åringen proff i Japan

Ibba Laajab (35) signerte i august for sin andre klubb i Japan. Omiya Ardija er hans 13 klubb på seniornivå.

«Ibba» er en kjent navn for dem som har fulgt norsk fotball de siste 20 årene. Han spilte åtte sesonger i 1. divisjon for Skeid, Notodden, Mjøndalen og Strømmen før han signerte for Eliteserie-laget Vålerenga i 2012. Abdurahim Laajab klarte ikke å spille seg inn på VIF-laget, og var mer eller mindre gitt opp av Oslo-klubben.

Før 2013-sesongen var han i ferd med å legge opp.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

- Han var avskrevet. Det var vel stort sett bare jeg som hadde troen på Ibba. Han var i ferd med å legge opp da jeg hentet ham til Glimt, fortalte Jan Halvor Halvorsen til VG i 2015.

Her får du vurderinger av dagens kamper. Sjekk her!

Fakta Abdurahim «Ibba» Laajab ↓ Født: 21. mai 1985 i Imzoren ved Al Hoceima i Nord-Marokko. Oppvokst i Norge. Klubber: Moss (2002), Skeid (2003-2005 og 2007) Drøbak/Frogn (lån, 2005), Sørumsand (2006), Borussia Mönchengladbach (2006), Notodden (2008-2009), Mjøndalen (2010), Strømmen (2011), Vålerenga (2012), Stabæk (lån, 2012), Bodø/Glimt (2012-2014), Hebei China (2015) Fortune, Yokohama FC (2016–2020), Omiya Ardija (2020-)

I Bodø/Glimt ble Ibba Laajab en suksess. Han scoret 30 mål på 56 kamper på Aspmyra, og det skapte interesse i Asia. Norsk-marokkaneren ble solgt til Hebei China Fortune som nå spiller i den kinesiske Superligaen. I 2016 ble han ofret da klubben hentet den tidligere Arsenal- og Roma-spilleren Gervinho og Ezequel Lavezzi fra franske PSG.

Abdurahim Laajab scoret 13 må for Glimt i 2014, og ble lagets toppscorer. Foto: Mats Torbergsen (NTB)

Etter han dro til utlandet og den kinesiske klubben Hebei China Fortune har det vært stille rundt nordmannen, men i en alder av 35 år fortsetter han å spille profesjonel fotball. Nå holder Oslo-karen til i japansk 2. divisjon. Der spiller han for Omiya Ardija. Det er den andre klubbens hans i Japan. Han spilte for Yokohama fra mars 2016 til august 2020.

Onsdag er det ca. 200 millioner kroner i Vikingotto-potten. Her kan du levere kupongen!

Ibba har spilt 13 kamper for Omiya Ardija denne sesongen Han har startet i ti kamper og blitt byttet inn tre ganger, men han har ikke vært i troppen i de fem siste kampene. Sist gang han var på banen var i bortekampen mot Matumoto 21. oktober. Da spilte han de siste syv minuttene.

Her kan du skrape Flax på nett

Nordmannen har kun scoret ett mål for den nye klubben. Det kom i september. Han ga Omiya Ardija ledelsen mot Fagiano Okayama, men kampen endte 1-1.

Omiya Ardija - Zweigen Kanazawa 2,35 - 3,05 - 2,50 H (spillestopp søndag kl 05.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Japansk, J-League 2. Disse lagene holder til på nest øverste nivå i japansk fotball. Omiya Ardija fikk en god start på sesongen med fire strake seire, men nå har laget til «Ibba» kun vunnet én av de siste ti kampene.

Hjemmeformen er elendig. På NACK5 Stadium har Omiya kun scoret ett mål på de fem siste kampene.

Heldigvis for vertene er Zweigen Kanazawa svake på bortebane. Gjestene har kun vunnet én av de siste seks bortekampene, men tre av dem har endt uavgjort.

Etter seks kamper på rad uten seier, vant Zweigen Kanazawa 1-0 mot Thespakusatsu Gunma, som ligger tredje sist i J2-ligaen.

Onsdag er det ca. 200 millioner kroner i Vikingotto-potten. Her kan du levere kupongen!

Omiya Ardija har møtt Zweigen Kanazawa syv ganger siden 2015, men aldri tapt. Fire av de fem siste kampene mellom disse to lagene har endt uavgjort, men sist lagene møttes vant Omiya Ardija 1-0 på bortebane. Vi tror vertene kan ta en etterlengtet seier her. 2,35 i odds på hjemmeseier er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset