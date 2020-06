Ville pusse opp verandaen - ble millionær tirsdag

Det finnes store og små drømmer

Det var god stemning på Jørpeland tirsdag kveld, da en veldig blid dame med beskjedne ønsker plutselig ble Extra-millionær.

Kvinnen fra Jørpeland som ble trukket ut som Extra-kandidat hadde ikke anledning til å bli med på TV-trekningen via telefon, men var uansett fryktelig glad for å vinne. Hun hadde forsiktige ønsker og ett av dem er nå svært gjennomførbart.

Oppussing og feiring

- Jeg har så veldig lyst til å pusse opp terrassen, sa kvinnen da Norsk Tipping ringte.

Da Norsk Tipping snakket med henne etter trekningen var TV-sendt var hun følgelig veldig glad.



- Det har ikke gått for meg ennå, men jeg er jo faktisk Extra-millionær. Jeg håper jeg får sove i natt, sa den blide damen fra Jørpeland.

Kvinnen som nå kan kunne pusse opp verandaen skulle feire sin premie på 1.030.940 kroner til helgen og ønsket å være anonym.

Pottene denne uken

Denne uken er det 59 millioner i førstepremiepotten i Vikinglotto, mens det er 210 millioner i potten i Eurojackpot.

I Lotto er det gulltrekning med 30 millioner i førstepremiepotten.

Vinnersannsynlighet Extra:

Vinnersannsynlighet for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360 000 per kupong. Utdypende: Vinnersannsynlighet for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360 000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersannsynligheten ca. 1:360 000 per kupong.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr