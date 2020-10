Vinn cirka 109 millioner kroner

På fredag er førstepremiepotten på cirka 109 millioner kroner i Eurojackpot. Er man alene om å prikke inn alle tallene kan man kalle seg selv mangemillionær.

Fredag er det igjen duket for Eurojackpot-trekning. Forrige fredag fikk en spiller fra Slovakia hele førstepremiepotten på godt over 600 millioner kroner. Førstkommende fredag venter 109 millioner på en ny «eier». Er du er alene om å gjette alle talle og begge stjernetallene, kan du kalle deg mangemillionær.

Tre norske million-kuponger

Selvom Slovakia gjorde storeslem, ble det tre million-vinnere her hjemme også 16. oktober. Av totalt seks personer som delte tredjepremiepotten på over 12 millioner kroner, var to av disse norske. En mann på 64 år fra Brønnøysund og et andelslag. Dermed vant de nøyaktig 1 607 950 hver.

Vinnerglede i Brønnøysund

Mannen fra Brønnøysund som vant over 1,6 millioner kroner ble overrasket og glad da han fikk høre om premien.

- Oioioi! Tusen hjertelig takk! Dette har jeg ventet på i mange år, jubler den overraskede mannen da han får vinnerbeskjeden.

Nasjonal vinner

I tillegg til den ordinære trekningen, har Norsk Tipping en egen nasjonal trekningen. Hver fredag trekkes en tilfeldig norsk Eurojackpot-spiller som vinner 1 million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner. Å vinne den nasjonale trekningen krever ikke at du har et eneste riktig tall. Kun en kupong. Fredag 16. oktober var det en mann i 20-årene fra Røyse som ble den heldige.

- Sjukt! Det er var en rå overraskelse! Er mannen sin første reaksjon når vi snakker med han etter trekningen

Ca. 109 millioner

Allerede fredag om en uke er det ny trekning i Eurojackpot. Frem til da ligger ca. 109 millioner kroner og godgjør seg. Som om det ikke skulle være nok - andrepremien er denne gang på ca. 25 millioner kroner.

Som alltid trekkes det i tillegg én norsk spiller som er garantert 1 million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner. Fredag 16. oktober gikk altså dette til en glad mann i 20-åra fra Røyse.

Spillefrist for Eurojackpot er fredag kl. 19:00

Vinnersjanse Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersjansen 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,6 mill. per rekke. Les mer om vinnersjanse i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr