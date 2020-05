Vitebsk vinner på hjemmebane

Vitebsk har vært bra på hjemmebane. Vi tror de slår formsvake Slavia søndag.

De fleste fotball-ligaene i verden er stengt ned på grunn av koronaviruset, men i Hviterussland ruller fotballen videre. Søndag spilles det fire kamper i den hviterussiske toppdivisjonen.



FC Vitebsk - FC Slavia Mozyr 2,20 - 2,85 - 2,85 H (spillestopp kl. 14.55)

Vitebsk har vært ustabile. De startet sesongen med å slå Gorodeya 1-0 på hjemmebane, selv om Maksym Kalenchuk ble utvist like før pause. I andre serierunden tapte de 0-2 mot Neman Grodno, men de slo tilbake mot nyopprykkede Smolevichy. De vant 1-0. Også i den kampen fikk de en spiller utvist. Daniil Chalov ble sendt i dusjen allerede etter 55 minutter.

Brasiliansk stjerneskudd

Sergey Yasinskis mannskap spilte 1-1 mot serieleder Slutsk, før de vant 1-0 mot regjerende seriemester Dinamo Brest hjemme. I forrige serierunden tapte Vitebsk 1-2 mot Isloch. De var hakket svakere enn Isloch gjennom hele kampen, og Artem Gurenko misbrukte den største sjansen deres, utenom scoringen, i starten av andre omgang.

Søndag er Vitebsk tilbake på Vitebsky CSK Stadium, hvor de har vunnet 1-0 i de to siste kampene i den hviterussiske ligaen, og vi tror de kan ta en ny seier seier søndag.

Den brasilianske spissen Diego Santos Carioca har kjempet seg inn i startelleveren, hvor han har funnet tonen sammen med Ion Nicolaescu. Manager Sergey Yasinski kan imidlertid plassere Nicolaescu på benken etter en elendig forestilling sist søndag.

Slavia uten seier i de fire siste kampene

Slavia Mozyr fikk en god start på sesongen. De slo storlaget BATE Borisov 2-1 hjemme, og de vant 2-1 mot regjerende seriemester Dinamo Brest, i tillegg vant de også 1-0 i hjemmekampen mot BATE i den hviterussiske cupen. Alt virket rosenrødt for Mikhail Martinovichs menn.

Men nå har de møtt veggen. De spilte 0-0 hjemme mot nyopprykkede Ruh Brest, selv om de spilte mot ti mann i de siste 30 minuttene. I de to påfølgende kampene tapte de 1-2 mot Isloch og 1-3 mot FC Minsk. Det er forsvarsspillet som først og fremst har sviktet. På onsdag dro laget til Borisov for å forsvare 1-0-ledelsen mot BATE fra den første semifinalen i cupen, men de tapte 0-2 og røk ut av cupen.

Angriperen Maksym Slyusar er tilbake etter skade, mens midtbanemannen Aleksandr Anufriev is still recovering from injury. Venstreback Vladislav Malkevich og spissen Ilya Vasilevich kan begge komme inn i startelleveren. Den offensive midtbanespilleren Andrey Chukhley har ikke vært i troppen i de tre siste kampene, og han er dypt savnet.

Tøffere kampprogram

Vitebsk er ubeseiret i fire av de fem siste hjemmekampene mot Slavia i ligaen, og jeg tror heller ikke at de taper søndagens kamp.

Slavia Mozyr har tapt de tre siste kampene i alle turneringer, og de har levert skuffende prestasjoner i de to siste kampene. Vi tror de får problemer på bortebane mot et Vitebsk-lag som har vunnet de to siste hjemmekampene. Den brasilianske angriperen Diego Santos Carioca var Vitebsk beste spiller i forrige hjemmekamp, og vi tror han kan bli avgjørende i søndagens match. Slavia har hatt mindre hvile enn vertene. De spilte en tøff cupkamp onsdag. Vi tror hjemmelaget tar alle poengene her. 2,20 i odds på H er ok.

