Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Tippetips: Bonuspotten skal ut på midtukekupongen

Oddsdobbel: Nå er det slutt på moroa for Nord-Irland

Oddssingel EM-kvalik: Wales må unngå tap

Spillsenteret: Vi har vurdert torsdagens viktigste kamper

V65 Øvrevoll: Praktfull V65-omgang på Øvrevoll

Etter noen labre dager på langoddsprogrammet, er det et betydelig mer sprekt program vi har foran oss torsdag. Det er endelig klart for EM-kvalifiseringskamper og hele ti kamper skal spilles torsdag. Ellers er det full rulle på ishockeyen, med serierunder både i Getligaen og i SHL. Natt til fredag er det hele 11 kamper i NHL.

Fredag er det ca 289 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Slovakia - Wales U 2,95 (spillestopp kl 20.40)

Gruppe E og i likhet med Kroatia - Ungarn en meget viktig kamp i denne gruppen. Slovakia med en meget viktig borteseier mot Ungarn i den forrige landslagsrunden i september og dermed er slovakene i førersetet om EM-billett. Skulle de vinne mot Wales har de trolig kvittet seg med Wales i kampen om de to øverste plassene. Røk hele 0-4 hjemme mot Kroatia i forrige hjemmekamp. Forsvarsspilleren Denis Vavro soner karantene for gule kort.

Wales har en kamp tilgode på de tre lagene foran seg i denne gruppen, men de må unngå tap her for å ikke miste ytterligere terreng. Har tapt begge sine bortekamper hittil, begge ettmålstap mot hhv Kroatia og Ungarn. Ryan Giggs kan glede seg over tilnærmet skadefri tropp.

Dette er kamp der frykten for tap kanskje er enda sterkere enn lysten til å vinne og ett poeng er således greit for begge to, 2,95 på poengdeling blir vårt utvalgte spill.