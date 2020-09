Warholm tar verdensrekorden

For snaue tre uker siden var Karsten Warholm kun ti hundredeler bak verdensrekorden på 400 meter hekk. I kveld skal han ta verdensrekorden.

Det er mye spennende fotball denne tirsdagen med full runde i OBOS-ligaen og flere meget spennende kamper i Nations League. Men med all respekt for fotballen. Tirsdagens suverent mest interessant sportshendelse for oss nordmenn er Karsten Warholms verdensrekordforsøk i Ostrava, Tsjekkia. Der er det klart for tradisjonsrike Golden Spike i kveld.

Karsten Warholm under 46,78 - ja 1,90 (spillestopp kl 18.35)

Karsten Warholm og hans trener Leif Ove Alnæs blir hentet i privat jetfly, til kveldens tradisjonsrike stevne i Ostrava. Stevnet bærer navnet Golden Spike og det er satt verdensrekorder tidligere i dette stevnet. Stevnesjef er Jan Zelezny (som fortsatt holder verdensrekorden i spyd).

Warholm sesongdebuterte i år med å vinne på 47,10 i Monaco for drøyt tre uker siden. Under DN-galan i Stockholm ni dager senere, smalt han til med smått utrolige 46,88. Altså kun ti hundredeler fra verdensrekorden til Kevin Young som ble satt i OL-finalen i Barcelona i 1992. Forholdene i Stockholm var langtfra perfekte og i tillegg trøblet Warholm på den siste hekken.

I kveld er forholdene lagt til rette for at den "umulige" verdensrekorden til Young skal slås.

Norsk Tipping er med på moroa og har lagt ut spill, som enkelt og greit heter "Warholm under 46,78 - ja/nei". De vurderer det som litt mer sannsynlig at det ikke blir verdensrekord (1,70), mens 1,90 er oddsen på at han setter verdensrekord. Springer Warholm slik han gjorde i Stockholm, så skal han kunne ta rekorden.

Vi må være patriotiske og setter pengene på at Warholm setter verdensrekord.

