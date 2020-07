Watford ryster selveste Manchester City

Watford trenger fortsatt poeng for å trygge plassen i Premier League og kan fort stelle i stand trøbbel for et Manchester City-lag som bare går og venter på returkampen mot Real Madrid i Champions League.

Manchester City er gjort til store favoritter borte mot Watford tirsdag kveld, men faktum er det at Watford trenger sårt poeng for å være trygge på å berge plassen i Premier League, mens Manchester City blir nummer to uansett utfall av de to siste ligakampene og så slitne ut i lørdagens semifinale i FA Cupen mot Arsenal.

Premier League. Det omvendte møtet mellom lagene i fjor høst endte med 8-0 (!) seier til Manchester City. Watford er tre poeng over nedrykksstreken med to kamper igjen å spille og trenger fortsatt poeng for å føle seg trygge på sin eksistens - særlig hvis Aston Villa slår Arsenal på hjemmebane senere i kveld. Hjemmelaget, som søndag kveld takket farvel til sin tredje manager for sesongen, tapte 1-3 borte mot West Ham i nøkkelkampen fredag kveld og står med to seire og tre tap på sine siste fem. Hjemme har det blitt 6-6-6. Success, Deulofeu, Janmaat og Capoue er alle ute.



Manchester City har et hav av poeng både opp til seriemester Liverpool og lagene som kjemper om tredje- og fjerdeplassen i Premier League denne sesongen. De røk 0-2 mot Arsenal i FA Cup-semifinalen lørdag kveld og kan nå egentlig bare konsentrere seg om den kommende CL-returen mot Real Madrid der de har 2-1 å gå på fra første møte. 10-1-7 på utebane før denne. Aguero er som kjent ute med skade og ikke aktuell. Det lukter rullering fra Guardiola igjen.



All motivasjon er hos hjemmelaget i denne kampen. Vi ser for oss en målrik affære og prøver noen kroner på at begge lag scorer i kveldens oppgjør til godkjent odds.

