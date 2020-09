Watford vil tilbake til Premier League

Fredag kveld starter Championship opp igjen. Watford er en av favorittene til å rykke opp til Premier League.

Watford måtte til slutt ta den tunge veien ned til Championship etter sommerens nedrykk fra Premier League. Fredag kveld starter veien tilbake når Middlesbrogh venter i serieåpningen på hjemmebane.

Watford - Middlesbrough H 1,87 (spillestopp 20:45)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk Championship. Klart for serieåpning i Championship fredag kveld. Det skal spilles 46 runder i denne maratonligaen. Watford rykket til slutt ned fra Premier League i sommer sammen med Norwich og Bournemouth og er sammen med nevnte Bournemouth, Norwich og Brentford bookmakernes favoritter til å rykke opp igjen. Inn i sjefsstolen har Ivic kommet, mens Perica har kommet fra Udinese og Murray er hentet inn på lån. De slo et redusert Tottenham-lag 2-1 i en treningskamp lørdag i generalprøven til denne. Deulofeu, Janmaat, Success og Capoue er alle trolig ute.



Middlesbrough endte på en noe skuffende 17. plass sist sesong når ligaen omsider ble fullført i sommer og hadde faktisk bare fem poeng ned til Charlton som rykket ned sammen med Wigan og Hull. Neil Warnock ga laget et lite løft da han overtok som manager under koronaoppholdet og inn har Hall kommet fra QPR. Gestede og Ayala har begge reist. De slo Shrewsbury 4-3 på hjemmebane i 1. runde av den engelske ligacupen i forrige uke.

Vi tror Watford vinner åpningskampen og spiller hjemmeseier. H.

