Watford vinner bunnkampen

Det er et et herlig oddsprogram som venter lørdag, til tross for at det bare to Premier League-kamper på langoddsprogrammet. Everton møter Crystal Palace hjemme på Goodison Park, mens Brighton og Watford møtes til bunnkamp på Amex Stadium. Det er full rulle i Championship, League One og League Two. I Tyskland skal Erling Braut Haaland og Dortmund spille borte mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Det er viktige kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. Ellers er det verdenscup i slalåm fra Chamonix og verdenscup i langrennssprint for kvinner og herrer i Falun. I tillegg til verdenscup hopp for menn i Willingen.

Brighton leverte et imponerende comeback i 3-3-kampen mot West Ham forrige helg, men det er vanskelig å ignorere at de egentlig gikk glipp av tre poeng mot et the Hammers-lag som sliter tungt. The Seagulls spiller tidvis veldig bra fotball under Graham Potter, men de har fortsatt kun vunnet én av de siste ti Premier League-kampene og befinner seg nede på 15.-plass på tabellen, bare to poeng over nedrykksstreken.

De viser litt bedre form hjemme på Amex Stadium, men de har likevel bare vunnet fire av tolv hjemmekamper i Premier League, og kun én av dem har kommet på de seks siste kampene.

Watford opplevde en gedigen nedtur sist helg, da de rotet vekk en 2-0-ledelse mot Everton og tapte 3-2. Tapet var det andre på rad for Nigel Pearsons menn, som for to og en halv uke siden tapte 1-2 borte mot Aston Villa. De svake resultatene de siste ukene gir grunn til bekymring hos Watford-fansen, selv om the Hornets virker mye bedre under Pearson. Fasiten viser fire seire, tre uavgjorte og tre tap på de ti kampene han har ledet laget. I hans regjeringstid har de gått fra å være fortapt i bunnen av tabellen til nå å ligge kun to poeng unna en trygg plass. Watford har riktignok ikke vært like gode borte som hjemme med Pearson, men de har unngått tap i to av fire bortekamper i ligaen.

Forsvarsspilleren Shane Duffy er tilgjengelig igjen hos Brighton etter en operasjon i leggen. Også forsvarskollega Dan Burn er tilbake etter at han brakk kragebeinet på 1. nyttårsdag. I tillegg kan nysigneringen Tariq Lamptey få sin debut.

Watfords midtbanemann Tom Cleverley kan gjøre comeback i denne kampen etter å ha vært ute med en akillesskade. The Hornets vil også teste Nathaniel Chalobah, som slet med en ryggskade i forrige uke, og Ismaila Sarr. Sistnevnte har ikke spilt siden han pådro seg en strekkskade mot Tottenham for tre uker siden.

Det viktigste for Watford er at de har fått i gang Troy Deeney. Spissen har scoret fem mål i Premier League siden Nigel Pearson tok over på Vicarage Road Det er bare Mohamed Salah og Sergio Aguero med syv mål hver, som har scoret flere enn ham i denne perioden. Vi tror Deeney kan lage problemer for Brighton.

Watford har kun tapt én av de syv siste bortekampene mot the Seagulls. Vi tror de slår et Brighton-lag som bare har vunnet én av de siste seks hjemmekampene i Premier League. 3,35 i odds på borteseier er spillbart.

