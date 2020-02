Wayne Rooney kjemper for Premier League-retur

Derby er det nest beste hjemmelaget i Championship. Vi tror de vinner mot et bortesvakt Huddersfield-lag.

Det er et fyldig langoddsprogram denne lørdagen. På fotballfronten er det to kamper fra Premier League. Det er også full serierunde i Championship, League One og League Two. Ellers er det kamper i Serie A, Bundesliga, La Liga og Ligue 1. Det er også masse herlig vintersport. I VM i skiskyting i Anterselva er det sprint for menn. Nyvinningen Ski de Tour innledes med 10 km fri for kvinner og 15 km fri for menn i Østersund. Det er verdenscup skiflyging for menn i Kulm.

Derby - Huddersfield H 2,00 (spillestopp kl 15.55)



Etter at Wayne Rooney kom på banen har Derby fått et oppsving. Forrige helg vant the Rams 3-2 borte mot Swansea, og det så ut som laget for alvor hadde tenkt å melde seg i kampen om opprykk. Men etter 2-3-tapet mot Bristol City i midtuken er de nå ti poeng bak en topp seks-plassering, og tapet gjør at det virker stadig vanskeligere å ta en playoffplass. Løpet er likevel ikke kjørt, men da må Derby iallfall vinne kamper som denne. På hjemmebane har Rooney & Co. vært solide.

Med 9-5-2 og 23-11 i målforskjell er the Rams ligaens nest beste hjemmelag. Bare Preston North End har plukket mer poeng foran egne fans enn Derby.

Nedturen fortsetter for Huddersfield

Huddersfield rykket ned fra Premier League etter sist sesong, og de står i fare for å rykke ned fra Championship denne sesongen. The Terries har tapt 15 av 32 kamper denne sesongen. Blant annet tapte Huddersfield 1-2 hjemme mot Derby. Gjestene har vært svake på bortebane de siste ukene, hvor de står med fire tap på de fem siste bortekampene.

Derby har vunnet åtte av ni hjemmekamper mot lag på nedre halvdel av tabellen. Vi tror de tar en ny seier hjemme på Pride Park. Oddsen er 2,00, og den bruker vi i en dobbel sammen med Cardiff.

<b>Cardiff City - Wigan Athletic 1,92 - 3,10 - 3,45 H (spillestopp kl. 1555)<br /></b>

Cardiff - Wigan H 1,92 (spillestopp kl 15.55)

Cardiff er i fantastisk form. Waliserne er ubeseiret i de seks siste kampene, og har kun tapt én av de elleve siste kampene. Med 14 kamper igjen av sesongen er de kun fire poeng bak en playoffplass. På Cardiff City Stadium har de bare tapt én av 15 kamper denne sesongen, hvorav åtte av dem er vunnet. Det er kun fire lag i Championship som har tatt mer poeng på hjemmebane enn the Bluebirds denne sesongen. Nå møter det et Wigan-lag som har hatt problemer på bortebane en stund.

Elendige resultater på bortebane

Wigan tok en overraskende 1-0-seier i forrige bortekamp mot opprykksjagende Leeds. Det var flere som trodde seieren skulle bli et vendepunkt for Wigan, men den gang ei. Wigan har spilt to hjemmekamper på rad etter sjokkseieren på Elland Road. Det har endt med 1-2-tap mot Preston og 2-2 mot Middlesbrough. På bortebane har Wigan hatt det blytungt. De har kun vunnet tre av de siste 37 bortekampene i Championship. To av dem har kommet på Elland Road.

The Latics får det tøft i Cardiff. For tøft. 1,92 på hjemmeseier er greit betalt.

Lørdagens Championship-dobbel er Derby County + Cardiff. Denne kombinasjonen gir finfine 3,84 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

