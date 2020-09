Wayne Rooney løfter Derby

34 år gamle Wayne Rooney leder Derby til tredje runden i ligacupen. Vi tror The Rams vinner tirsdagens kamp mot Preston.

Vinneren av denne matchen får hjemmekamp mot enten Premier League-laget Brighton & Hove Albion eller League One-laget Portsmouth i neste uke. Vi tror Derby går videre.

Derby - Preston 2,30 - 3,05 - 2,55 H (spillestopp kl.19.25)

Engelsk, ligacup. 2. runde. Derby manglet sentrale spillere som Wayne Rooney, Martyn Waghorn, Krystian Bielik og Tom Lawrence i startoppstillingen mot Reading lørdag, og fraværene var merkbare. «The Rams» tapte 0-2 på Pride Park.

Rooney kom inn etter 63 minutter, og viste at han har kvaliteter som Derby trenger. Det er ventet at den tidligere Manchester United-stjernen, som er på bedringens vei etter en ryggskade, vil få mer spilletid i tirsdagens ligacupkamp. Derby-kaptein er en ledertype, og vi tror at med den tidligere engelske landslagsangriperen på banen vil «The Rams» heve seg.

14 kamper på rad uten tap mot Preston

Derby har en sterk statistikk mot Preston. De vant 1-0 i begge kampene mot «The Lilywhites» forrige sesong. Wayne Rooney ble matchvinner i den siste kampen i juli. Derby er nå ubeseret i de 14 siste kampene mot Preston, og de er uten tap i de åtte siste på hjemmebane.

Derby County-manager Phillip Cocu (t.h.) gir Wayne Rooney de siste beskjedene før han ble byttet inn i lørdagens kamp. Foto: Nigel French (Pa Photos)

Manager Phillip Cocu har fortsatt en lang skadeliste før tirsdagens kamp. Sist sesongs toppscorer Martyn Waghorn er ute med en lyskeskade og den amerikanske landslagsspilleren Duane Holmes er heller ikke tilgjengelig. Forsvarsspilleren Krystian Bielik og kantspilleren Tom Lawrence er heller ikke friskmeldt. Nysignerte Nathan Byrne får ikke spille i ligacupen siden han spilte i første runden for Wigan.

Toppscoreren er på vei vekk

Preston fikk heller ikke noen god start på sesongen. De tapte 0-1 hjemme mot Swansea. Den viktige midtbanespilleren Daniel Johnson, som stadig er linket til Steven Gerrards Rangers, spilte ikke serieåpningen, men sist sesongs toppscorer hos Preston kan være tilbake i tirsdagens kamp.

Declan Rudd er tilbake i trening, men keeperen kan bli spart til helgens Championship-match mot Norwich på lørdag. Spissen Louis Moult er ikke spilleklar. Han er fortsatt i opptrening etter kneskaden som har holdt ham ute i ett år.

Wayne Rooney er en tydelig ledelseskikkelse både på og utenfor banen. 34-åringen vil gjøre en forskjell om han får mer spilletid enn i første serierunden. Ikke bare er han en måscorer, men han har gang på gang vist at han også har evnen til å spille gjennom andre. Derby spilte bedre etter at han kom til klubben sist sesong. Han bidrar med pasningssikkerheten, samt at han bidratt med litt ekstra kreativitet fremover.

Vi tror Derby tar seg videre i ligacupen i kveld. Derby-seier gir 2,30 i odds. Det synes jeg absolutt er spillbart med tanke på den statistikken de har mot Preston.

