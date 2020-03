Wayne Rooney og Derby sender Manchester United ut av FA-cupen

Derby slo ut Manchester United av 3. runde i ligacupen forrige sesong. I kveld har Derby skal Derbu gjenta bedriften i 5. runde i FA-cupen.

Torsdagens langoddsprogram byr på godbiten Derby County mot Manchester United i FA-cupen, hvor den tidigere Manchester United-stjernen Wayne Rooney møter gamleklubben. Det skal også avgjøres hvem som møter Real Sociedad og Martin Ødegaard i den spanske cupfinalen. Athletic Bilbao eller Granada? På ishockeyfronten er det full serierunde i den norske Get-ligaen og i svensk SHL I tillegg er det ti kamper fra NHL natt til fredag.

Derby County - Manchester United H 5,40 (spillestopp kl 20.40)

Engelsk, FA-cup, 5. runde. Etter fire kamper på rad uten seier, vant Derby 3-1 i lørdagens bortekamp mot Sheffield Wednesday. The Rams ligger nede på en skuffende 13.-plass i Championship, men resultatene til Derby på hjemmebane er vanskelig å se bort fra. De står uten tap i de syv siste hjemmekampene, hvorav fem av dem er vunnet. Derby har faktisk kun tapt én hjemmekamp siden august.

Sterke hjemme på Pride Park

Den statistikken gjør at Phillip Cocus mannskap er et av de beste hjemmelagene i Championship. De har kun tapt to av 18 hjemmekamper denne sesongen. Ingen andre lag på nest øverste nivå i England har færre hjemmetap enn the Rams.

Samtidig har de hatt problemer mot topp åtte-lagene i Championship. De har vunnet én kamp, spilt uavgjort to og tapt to. Defensivt har de gjort en brukbar jobb mot lagene i toppen. De har bare sluppet inn fem mål på fem kamper, men de har slitt offensivt, hvor de bare har scoret fire ganger på fem kamper. Den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney har gitt Derby et løft etter at han kom inn i laget i januar, og torsdag tror vi at han senker gamleklubben.

United har gått på flere bortesmeller

Manchester United har nemlig strevet fælt på bortebane denne sesongen. De har kun vunnet fire av 14 bortekamper i Premier League, men Ole Gunnar Solskjærs menn er fortsatt bare tre poeng bak en topp fire-plassering. De røde djevlene er ubeseiret i de åtte siste kampene i alle turneringer, hvorav fem av kampene er vunnet. Greitnok at Manchester United høvlet over Tranmere i forrige runde, men de møter betydelig tøffere motstand på Pride Park.

Gjestene fra Old Trafford har slitt på bortebane mot flere av de svakere lagene i i Premier League denne sesongen. De har bare vunnet én av de siste seks bortekampene mot de åtte lagene i bunn av tabellen. De har tapt fire av de seks kampene, og nå skal de bryne seg på Wayne Rooney og lagkameratene hans i Derby. Det blir ikke enkelt.

25. september 2018 møttes Manchester United og Derby til 3. rundekamp ligacupen på Old Trafford. Da endte det 2-2 etter ordinær tid, men Derby vant etter straffesparkkonkurranse. Det blir nok en jevnspilt kamp på Pride Park i kveld, men Derby har garantert 3. rundekampen fra forrige sesong friskt i minne. I tillegg spiller Derby hjemme i kveld. 5,40 på Derby-seier kan prøves.

Ingen målfest

I tillegg til ovenstående HUB-spill, er det også interessante med under 2,5 mål. Det Det virker sannsynlig ut fra statistikken. Mot de beste lagene i Championship har Derby slitt med å score mål, men de har vært disiplinerte defensivt. Det har vært scoret mindre enn tre mål i fire av de fem siste hjemmekampene til the Rams. Mye av det samme kan sies om Manchester United på bortebane mot de svakere Premier League-klubbene Gjestene har kun scoret i to av de seks bortekampene mot de åtte bunnlagene, og Derby har ikke sluppet inn mer enn ett mål på hjemmebane i Championship siden september. Under 2,5 mål betales med 1,60 i odds og det er greit nok.

