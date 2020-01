Wayne Rooney og Derby vinner på hjemmebane

Derby sliter på bortebane, men er mye bedre hjemme og et av de beste hjemmelagene i Championship.

Fredagens langoddsprogram inneholder blant annet to kamper fra engelsk Championship, i tillegg er det er en interessant kamp fra Bundesliga, hvor norske Hertha Berlin møter Schalke 04. Det er også kamper fra spansk, fransk og italiensk fotball på menyen. På ishockeyfronten spilles det én kamp i Get-ligaen og natt til lørdag er det hele ti kamper fra NHL.

Derby - Stoke H 2,55 (spillestopp kl 20.40)

Wayne Rooney scoret sitt første mål i Derby-trøyen på tirsdag, men det holdt likevel ikke til seier. Derby tapte 2-3 borte mot Luton. Den tidligere Manchester United-stjernen har ikke klart å snu den dårlige bortetrenden til the Rams. Derby har fortsatt kun vunnet én av 14 bortekamper så langt denne sesongen. Kun åtte poeng på bortebane gjør Derby til det fjerde svakeste bortelaget i Championship.

Hjemme på Pride Park har de bedre resultater å vise til. Hjemmestatistikken viser 8-5-2 og 19-11 i målforskjell. Bare Preston har tatt flere poeng enn Derby hjemme i divisjonen.

Derby har vært solide bakover på Pride Park. De har holdt nullen i seks av 15 hjemmekamper. De har sluppet inn under ett mål i snitt på hjemmebane, men de får en tøff oppgave fredag.

Stoke er i fremgang etter en grusom start på sesongen med Nathan Jones som manager. The Potters tok kun to poeng på de ti første kampene, men Michael O'Neill har fått skikk på laget. De har vunnet tre av de fire siste kampene, og er nå fem poeng over nedrykksstreken. Den tidligere nordirske landslagssjefen, som tok over the Potters i midten av november, har fått orden på den defensive strukturen. Stoke står uten baklengsmål i tre kamper på rad.

Stoke har vunnet de to siste bortekampene. De banket Huddersfield 5-2 på 1. nyttårsdag, og i forrige bortekamp slo de daværende serieleder West Bromwich 1-0. Den nye Stoke-manageren er i ferd med å få den gamle storheten bort fra nedrykksgjørmen, men vi tror ikke de tar poeng på Pride Park.

Derby var nær ved å rykke opp til Premier League sist sesong, men tapte playoff-finalen på Wembley mot Aston Villa. Wayne Rooney hadde trolig ikke sett for seg at the Rams skulle ligge nede på 16.-plass i Championship i slutten av januar, da han skrev under for klubben. Derby trenger antakeligvis en seier i denne kampen om ikke gapet opp til lagene i playoffsonen skal bli for stort.

The Rams har også en omkamp i FA-cupen mot Northampton i bakhode, men vi tror de prioriterer ligaspillet. Derby har ikke vunnet mot Stoke i de syv siste innbyrdes oppgjørene. Den siste seieren hjemmeseieren til Derby mot Stoke kom i september 2005.

Vi ser for oss en jevnspilt kamp på Pride Park, men Derby har matchvinnertyper i Martyn Waghorn, Tom Lawrence, Jason Knight og sist men ikke minst Wayne Rooney. Det blir avgjørende. Hjemmeseier til 2,55 i odds er såpass interessant at det blir fredagens singeltips.

