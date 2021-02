Manchester City-kometen Phil Foden får råd av Manchester United-legenden Wayne Rooney.

Rooney vet alt om å være et av Englands største fotballtalenter etter at han fikk sitt gjennombrudd som tenåring i Everton.

Derby-manageren avslører overfor Sky Sports at han har snakket med Phil Foden og gitt ham råd.

- Jeg har snakket med ham et par ganger, og du kan merke at han er en fornuftig gutt. Han er underholdende å se på. Han bidrar både med scoringer og målgivende pasninger, og forhåpentligvis kan han ta med seg de egenskapene inn i landslaget, sa Rooney til Sky Sports.

Lørdag er det ca 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Foden hadde to målgivende pasninger og scoret ett mål i 4-1-seieren mot Liverpool på Anfield forrige helg. Det gjorde ham til den nest yngste spilleren i Europas fem største ligaer som har scoret ti mål i alle turneringer. Det er bare en nordmann som er bedre enn ham, Erling Braut Haaland i Dortmund.

At Phil Foden scorer mot Tottenham gir 2,70 i odds

20-åringen fra Stockport har scoret ti mål på 29 kamper for Manchester City i alle turneringer denne sesongen, og han har også scoret sine to første mål for det engelske landslaget.

Foden har blitt en nøkkelspiller i Pep Guardiolas mannskap etter at Kevin De Bruyne og Sergio Aguero er ute med skader. Unggutten har startet syv av Citys åtte siste Premier League-kamper.

Det har vært kritiske røster som har ment Guradiola burde ha brukt Foden mer de siste to sesongene, men Rooney er ikke enig med dem. Han mener spanjolen har matchet stortalentet perfekt.

- Jeg mener Phil Foden har vært en av de beste spillerne i ligaen denne sesongen, sa Rooney.

Manchester City - Tottenham (Over/Under ant. mål fulltid H-lag 2.5) - Over 2,10 (spillestopp lørdag kl. 18.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. City er i fenomenal form. Pep Guardiolas mannskap har vunnet 15 kamper på rad i alle turneringer.

Spurs vant i november

Tottenham er faktisk det siste laget som slo City. Jose Mourinhos menn vant 2-0 i London i november. Den gangen scoret Tottenham tidlig, parkerte bussen og leverte Spurs kontringsfotball av ypperste klasse, men det har buttet imot for laget fra Nord-London de siste ukene. Spurs har kun vunnet én av de siste seks bortekampene i Premier League (1-3-2). Vi tror de får problemer mot et City-lag som jakter revansj.

Pep Guardiolas karer valset over regjerende ligamester Liverpool på Anfield sist søndag. 4-1-seieren gjorde at City nå har skaffet seg en fem poengs ledelse på Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Lørdag er det ca 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Guardiola ga en oppdatering på skadesituasjonen i troppen fredag. Spanjolen bekreftet at Kevin De Bruyne, Sergio Aguero, Nathan Ake og Fernandinho er ute.

Ruben Dias sto over FA-cupkampen mot Swansea i midtuken på grunn av sykdom, mens Rodri haltet av banen i andre omgang med en ankelskade. Likevel; begge er aktuelle fra start i lørdagens kamp mot Spurs.

Varmet opp med fem baklengs

Tottenham-forsvaret fikk kjørt seg i FA-cupen mot Everton. De slapp inn fem mål. Det er ikke hverdagskost for Jose Mourinho sine lag. Vi tror Spurs-forsvaret får enda en travel kveld lørdag.

Harry Kane og Son Heung-min vil være en trussel mot City-forsvaret som har en del skader og sykdom på nøkkelspillere, men vi forventer likevel at Guardiolas mannskap tar sin 16. seier på rad. Kane har tross alt kun scoret et Premier League-mål hvert 428 minutt mot Manchester City. Det er den dårligste statistikken hans mot noen av de 30 lagene har han møtt i Premier League. Kane har kun scoret to ganger på ti kamper mot City, og han er målløs i de siste seks kampene mot dem.

Fredag er det ca 215 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00.

Mourinho stiller neppe med samme forsvaret som slapp fem mål mot Everton på Etihad. Spurs-manageren vil antakeligvis sette inn Eric Dier. Det betyr at Toby Alderweireld eller Davinson Sanchez havner på benken. Alderweireld og Dier holdt nullen mot City i november, men Sanchez scoret to ganger mot Everton og han har stor fart. Serge Aurier måtte stå over kampen på Goodison Park i midtuken, men kan være tilbake til lørdagens match.

Mourinho vil trolig bruke Moussa Sissoko på midtbanen, slik han gjorde mot City sist, og han har allerede bekreftet at Erik Lamela går inn fra start. Giovani Lo Celso er fortsatt skadet, mens Sergio Reguilon er usikker.

Ifølge Evening Standard stiller Tottenham sannsynligvis med denne startelleveren (4-3-3): Lloris; Aurier, Sanchez, Dier, Davies; Hojbjerg, Ndombele, Sissoko; Lamela, Son, Kane.

Manchester City har vunnet syv av de ti siste ligakampene mot Tottenham på Etihad. Det eneste tapet i denne perioden kom for fem år siden. City har scoret tre mål eller mer i seks av de siste 22 ligakampene. Tottenham på sin side har kun sluppet inn tre mål i to av 22 ligakamper denne sesongen.

I fire av de åtte siste kampene mellom disse to lagene på Etihad har City scoret tre mål eller mer. Vi tror at City i den formen de viser kan være i stand til å score tre ganger eller mer på Tottenham. Oddsen på at hjemmelaget scorer mer enn 2,5 mål er 2,10. Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset