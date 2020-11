Wayne Rooney tar sin første seier som manager

Wayne Rooney fikk en marerittstart som midlertidig manager i Derby. Vi tror oppturen kommer onsdag.

Wayne Rooney har sagt ja til vikariere som manager i Derby etter at klubben ga nederlederen Phillip Cocu sparken i forrige uke, men den tidligere engelske landslagskapteinen oppfyller ikke klubbens kravene til en permanent manager.

Nå er tidligere Liverpool-manager Rafa Benitez bookmakernes favoritt til å ta over Derby County foran vikarmanager Wayne Rooney og tidligere Chelsea-kaptein John Terry.

Det ville være et sjokk om Benitez kom til East Midlands, men han har erfaring fra Championship.

Selv om Benitez har en imponerende CV som inkluderer Liverpool, Chelsea, Real Madrid og Inter Milan, så valgte spanjolen å fortsette i Newcastle etter nedrykket i 2016.

Rafael Benitez er bookmakernes favoritt til å ta over managerjobben i Derby County. Foto: Str (AFP)

The Magpies rykket direkte opp igjen, og Benitez tilbragte ytterlige to sesonger på St. James Park før han forlot Tyneside i frustrasjon over manglende investeringer av eier Mike Ashley. Med Abu Dhabi-sjeiken Sheikh Khaled - som er fetteren til Manchester City-eier Sheikh Mansour - på vei til å ta over Derby, vil det neppe være mangel på penger. Det kan lokke ham tilbake til England.

Også tidligere Bournemouth-manager Eddie Howe sitt navn er nevnt. Det samme er Roberto Di Matteo, som har erfaring fra Chelsea og West Brom.

Rooney tok over manageransvaret før kampen mot Bristol City i helgen, sammen med Justin Walker, Shay Given og Liam Rosenior. De fikk en dårlig start.

Middlesbrough - Derby 1,85 - 3,10 - 4,00 B (spillestopp onsdag kl. 19.55)

Engelsk, Championship. Derby har fått en forferdelig start på sesongen, og de ligger i bunn av tabellen med kun seks poeng.

Derby har kun vunnet én av de første tolv kampene i Championship, etter en turbulent periode i klubben. Kaptein Richard Keogh fikk fyken etter dårlig oppførsel, de har kranglet med EFL om pengebruken i klubben og både Rooney og Cocu måtte i isolasjon på grunn av covid-19.

Ingen Rooney-effekt

Rooney er utvilsomt et av de største navnene i britisk fotball siden han som 16-åring debuterte for Everton. Han vant elleve trofeer på 13 år i Manchester United før han dro tilbake til Everton i 2017, og deretter spilte i MLS for D.C. United.

Wayne Rooney har tatt over som midlertidig spillende manager i Derby. Foto: Tim Goode (Pa Photos)

Men han har ikke klart å bidra til fremgang for Derby etter at han kom til klubben i 2020. Den tidligere Manchester United-stjernen har scoret syv mål på 33 kamper., men kun én av dem er kommet denne sesongen. Han ble matchvinner da Derby slo Norwich 1-0 på bortebane i starten av oktober.

Selv om the Rams har fått nye managere, så var det ingen tegn til bedring hos Derby da de tapte 0-1 mot Bristol City sist helg. Det var lagets tredje tap på rad. Onsdag har Rooney & Co. en vanskelig bortekamp mot Middlesbrough.

Derby har overtaket på Boro

Boro hadde ti kamper på rad uten tap før 0-1-nederlaget mot Norwich i helgen.

Middlesbough har vunnet tre av seks hjemmekamper så langt, men Derby har vist seg å være en tricky motstander på Riverside. The Rams står uten tap i de tre siste bortekampene mot Boro.

Derby har faktisk kun tapt én av de siste seks kampene mot Boro, uansett bane. The Rams har vunnet to kamper og tre kamper har endt uavgjort.

Rooney & Co. har tapt åtte av tolv kamper så langt, men vi mener de har underprestert. Derby trenger virkelig tre poeng i onsdagens kamp, og de har en bra statistikk mot Boro. Sist sesong tok Derby fire av seks poeng mot Middlesbrough.

Vi går for en borteskrell på Riverside onsdag. Oddsen på Derby-seier er 4,00.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset