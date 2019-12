West Bromwich med stø kurs mot Premier League

West Bromwich jakter sin femte strake seier i dag og tar enda et steg mot opprykk med tre poeng borte mot et Preston-lag som har møtt veggen.

Mandagens langoddsprogram byr på fem kamper fra håndball-VM i Japan, der to av dem har spillestopp allerede kl 06.55. Norge er i aksjon mot Slovenia. På fotballfronten er det toppkamp i Championship mellom Preston og West Bromwich, det er kamp i Bundesliga, i Serie A, to kamper i portugisisk toppserie, kamp i dansk Superliga og i tyrkisk Superliga. På hockeyfronten spilles det to kamper i Hockeyallsvenskan, fem kamper i KHL og i NHL er det fem kamper natt til tirsdag.

Preston - West Bromwich B 2,00 (spillestopp kl 20.40)

West Brom fortsetter jakten direkte opprykk mandag. Slaven Bilic sine menn har kun tapt én av de siste 18 kampene, The Baggies er et av de sterkeste bortelagene i Championship denne sesongen. De har det beste poengsnittet på bortebane i divisjonen, men spørsmålet er om de kan klare å påføre Preston sesongens første hjemmetap.

Jeg tror svaret er ja.

Selv om Preston er det beste hjemmelaget i Championship, så har de vist klare svakheter i de to siste kampene, hvor de har spilt 180 minutter uten å score.

Preston har overrasket alle med å blande seg inn i opprykkskampen i starten av denne sesongen, men to tap på rad har gjort at de nå har falt ned til sjetteplass på tabellen. Vertene håper å komme tilbake på vinnersporet hjemme på Deepdale, hvor de har vært solide denne sesongen. Hjemmestatistikken viser 7-2-0 og 25-10 i målforskjell.

Men; the Baggies viser fremgang under Slaven Bilic West Brom har tatt 39 poeng på de første 18 kampene i Championship denne sesongen. Bare i 1953-1954-sesongen (41 poeng i toppdivisjonen) og i 1901-1902-sesongen (42 poeng på nivå to) har the Baggies tatt flere poeng på samme tidspunkt i sesongen.

Preston er en motstander de har hatt et bra tak på. Albion har vunnet de tre siste ligakampene mot dem, og de har scoret tre mål eller mer i alle tre kampene. Sist lagene møttes på Deepdale vant WBA 3-2. Seks av de syv siste målene til West Brom mot Preston er scoret av spillere som ikke lenger spiller for klubben. Dwight Gayle og Jay Rodrigues.

Men Albion-manager Slaven Bilic har en skadefri tropp før bortekampen på Deepdale, og han har spillere som kan score mål. Den walisiske landslagsspilleren, Hal Robson-Kanu, som har scoret fem mål på de syv siste kampene sine for WBA, er ventet å starte for gjestene.

Preston North End-boss Alex Neil vil ikke avgjøre hvem som starter mandagens kamp før sent på kampdagen. Ben Davies og Darnell Fisher sto over tirsdagens 0-4-tap mot Hull City, og begge er usikre til kampen mot WBA. Dette er Neils første møte med West Brom etter at han ble linket til den ledige trenerjobben på the Hawthornes bare dager etter the Baggies slo Preston 4-1 i april.

West Brom har tatt føringen i opprykkakmpen, og jeg tror de holder stø kurs mot Premier League også etter bortekampen mot Preston. Vertene har vist svakhetstegn, og jeg tror de har overprestert så langt. 2,o0 i odds på bortelaget er spillbart. Spillestopp kl. 2040.

