West Bromwich rykker fra i toppen

Vi tror West Bromwich slår Stoke og tar et nytt skritt mot Premier League

Mandagens langoddsprogram byr blant annet på West Bromwich - Stoke fra engelsk Championship og Serie A-oppgjøret mellom Atalanta og Spal, i tillegg spilles det én kamp i Serie B i Italia og én kamp i den tyrkiske Süper Lig. Ellers ruller håndball-EM videre med tre kamper fra hovedruden, og på hockeyfronten spilles det to kamper i NHL.

NB! Onsdag er det ca 300 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

West Bromwich - Stoke H 1,80 (spilestopp kl 20.55)





Både West Brom og Stoke var blant klubbene som var spådd å kjempe om opprykk til Premier League denne sesongen, men sesongen har utviklet seg vidt forskjellig for de to lagene. The Baggies topper tabellen i Championship, mens Stoke kaver like over nedrykksstreken.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Etter at Leeds tapte 0-1 borte mot QPR lørdag, har West Brom sjansen til å øke forspranget på toppen av Championship med seier i mandagens kamp. Det er ingen grunn til å tro at de ikke skal klare det.

Slaven Bilic sine menn har kun tapt to av 27 kamper denne sesongen, og mandag møter det et Stoke-lag som har en elendig bortestatistikk. De har tapt ni av 13 bortekamper, hvorav fem av de siste seks kampen er tapt. De er kanskje ikke så overraskende et av de dårligste bortelagene i ligaen.

At de har tapt de tre siste kampene mot WBA, gjør ikke saken bedre. Det er ingen grunn til å gi the Potters tillit her.

West Brom har vært et underholdende lag å se på denne sesongen. De er laget som scorer mest i Championship, og 60 prosent av scoringene deres har kommet hjemme på the Hawthornes.The Baggies har scoret over to mål i snitt foran egne fans, men Stoke lekker bakover. Det er ingen ideell situasjonen for gjestene.

Det positive er imidlertid at Stoke har vist bedre takter offensivt etter at Michael O’Neill tok over, men det hjelper så lite når målene renner inn. De har sluppet inn 1,7 må i snitt denne sesongen, og da er det vanskelig å vinne fotballkamper.

Matt Phillips, Hal Robson-Kanu og Charlie Austin utgjør et formidabelt angrep, og jeg tror de kan lage problemer for det vaklende Stoke-forsvaret i mandagens kamp.

West Bromwich Albion får tilbake Nathan Ferguson, men midtstopper Kieran Gibbs og midtbanemannen Rekeem Harper er fortsatt ute.

Stoke må klare seg uten kaptein Ryan Shawcross, men de har fått inn midtbanespilleren Jordan Thompson fra Blackpool. Den tidligere nordirske landslagssjefen Michael O'Neill, som nå er manager i Stoke, kan være fristet til å gi nordirske Thompson en tidlig debut.

Siden O'Neill tok overhos Stoke har laget klatret over nedrykksstreken De ligger nå på 21.-plass i Championship, og har vunnet fem av de siste tolv ligakampene. Albion har vært inne i en litt tøff periode. De har bare tatt fem poeng på de fem siste ligakampene.

Selv om Stoke slo Huddersfield 5-2 i forrige bortekamp, er de ikke noe stort bortelag. The Potters har ikke vunnet to bortekamper på rad siden oktober 2015. Den gangen var Mark Hughes manager i klubben. Vi tror ikke de klarer å ta to borteseire på rad denne gangen nå heller.

West Brom holder et høyere nivå enn Huddersfield, særlig offensivt. Det vil Stoke få merke. Vertene vet at de har muligheten til å skaffe seg en luke, og den benytter de. 1,80 i odds på hjemmeseier er greit. Vi bruker den i en dobbel. Spillestopp er klokken 2055.

Cosenza Calcio - Crotone 2,85 - 2,70 - 2,30 B (spillestopp kl. 2055)

Italiensk Serie B. Cosenza ligger under nedrykksstreken med 20 poeng på de 20 første kampene., men de har kun tre poeng opp til Venezia på trygg plass.

Vertene har ikke imponert på hjemmebane denne sesongen. De har kun vunnet to av ni kamper foran egne fans, men de har spilt uavgjort i over halvparten av kampene hjemme på San Vito.

Crotone, som rykket ned fra italiensk Serie A, etter 2017-2018-sesongen, slet i sin første sesong tilbake i Serie B. De endte helt nede på en skuffende tolvteplass. Denne sesongen har de slått tilbake.

Laget ligger på tredjeplass, fire poeng bak Pordenone som innehar den siste direkte opprykksplassen. Crotone har én kamp mindre spilt enn Pordenone, så de kan klatre opp i ryggen på dem.

Bortestatistikken til Crotone gir ikke grunn til å stole så vedig på dem De har kun vunnet tre av ni bortekamper denne sesongen. De har slått Frosinone, Pescara og Spezia. I forrige bortekamp slo de Frosinone 2-1 etter at vinnermået kom på overtid.

Crotone står med tre strake seire før bortekampen mot Cosenza. Vertene har tapt mot tre av de andre fire topplagene, og vi tror de går på et nytt tap mandag. Oddsen på Crotone-seier er 2,30.

Mandagens dobbelttips er West Bromwich + Crotone. Denne dobbelen gir 4,07. Spillestopp er klokken 2055.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset