West Ham går forbi Manchester United på tabellen i kveld

Med seier i kveldens hjemmekamp mot Aston Villa, kan West Ham klatre helt opp på femteplass på tabellen.

David Moyes' mannskap kan gjøre et byks på Premier League-tabellen med seier over Villa hjemme på London Stadium mandag.

Onsdag er det ca 239 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Tre poeng mot gjenestene fra Birmingham vil gjøre at de rykker opp seks plasser - til femteplass - med en tredje del av sesongen ferdigspilt. De vil i så fall gå forbi Manchester City, Everton, Wolverhampton og Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Vi tror vinner mot et Villa-lag som ikke har fått det til å klaffe i de siste kampene.

West Ham - Aston Villa 2,25 - 3,45 - 2,90 H (spillestopp kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Engelsk, Premier League. West Hams imponerende start på 2020-2021-sesongen fortsatte forrige helg da de slo bunnlaget Sheffield United 1-0.

The Hammers ligger nå på ellevteplass, kun fire poeng bak en topp fire-plassering.

Etter å ha tapt de to første kampene, har David Moyes' menn bare ett tap på de syv siste Premier League-matchene. Det var et knepent tap mot regjerende ligamester Liverpool. I denne perioden har West Ham tatt poeng mot Wolves, Leicester, Spurs og Manchester City, og de har tatt full pott i de to siste kampene mot Fulham og Sheffield United.

Her kan du skrape Flax på nett

Etter å ha unngått nedrykk med et nødskrik sist sesong, har Aston Villa overrasket positivt i starten av denne sesongen. De vant de fire første kampene, inkludert en sensasjonell 7-2-seier mot regjerende ligamester Liverpool.

Men formen har duppet de siste ukene. 1-2-tapet mot Brighton sist var det tredje tapet på de fire siste kampene, og de har sluppet inn ni mål i denne perioden.

Det er flere grunner til å være bekymret for Villa-fansen før mandagens kamp på London Stadium.

Ikke vunnet på London Stadium

Dean Smiths menn har nemlig ikke vunnet noen av de siste fem bortekampene mot West Ham. Fasiten viser tre poengdelinger og to tap, og i fire av kampene har de ikke klart å score. Den forrige borteseieren mot West Ham kom tilbake i april 2011 - det er ni år siden.

Onsdag er det ca 239 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

West Ham kan også vise til en sterk statistikk mot Aston Villa. De har kun tapt én av de siste åtte Premier League-kampene mot Villa (2-5-1). Tapet kom i mai 2015. Begge kampene sist sesong endte uavgjort.

West Ham-manager David Moyes kan få tilbake toppscorer Michail Antonio til mandagens kamp. Spissbeistet har slitt med en strekkskade som har holdt ham på sidelinjen i over en måned. Antonio startet sesongen med tre mål på de seks første kampene. Han har vært en svært viktig spiller for West Ham. På Twitter står det at han er på lading.

Mangler Barkley

Aston Villa må klare seg uten midtbanespilleren Ross Barkley. Den innlånte Chelsea-spilleren måtte gå av banen mot Brighton, og han kan bli ute i opptil tre uker.

Frederic Guilbert er tilbake på trening sammen med Kortney Hause og Keinan Davis . Bjørn Engels er fortsatt ute med skade. Det samme gjelder Tom Heaton og Wesley.

Formkurvene til disse to lagene peker hver sin vei. West Ham er i kjempeform, mens Villa har fått Premier League-hverdagen i fleisen etter en drømmestart på sesongen. At David Moyes kan ha Michail Antonio i bakhånd, gjør det ikke noe enklere for gjestene fra Birmingham.

Vi tror West Ham tar alle tre poengene i denne kampen. 2,25 i odds på hjemmeseier er greit. Spillestopp er klokken 20.55.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset