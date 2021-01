West Ham har snublet i cupen mot denne vesle klubben før

Stockport County og manager Jim Gannon har skapt problemer for West Ham.

Stockport County har møtt West Ham 14 ganger tidligere, og laget fra Stor-Manchester har overtaket. De har syv seire, mens gjestene fra London har kun fire. Seks av seirene til Stockport har kommet hjemme på Edgeley Park, hvor de faktisk er ubeseiret mot the Hammers

Stockport-manager Jim Gannon spilte på County-laget som sist slo West Ham tilbake i 1996. Da vant Stockport åttendelsfinalen i ligacupen mot London-laget. De snudde 0-1 til 2-1-seier på hjemmebane.

Vi tror ikke de klarer det samme mandag kveld.

Stockport County - West Ham - Scores det 1. målet før det er spilt 30 minutter? Nei 2,10 (spillestopp mandag kl. 20.55)

FA-cup, 3. runde. West Ham United-manager David Moyes sa på pressemøtet at han vil stille med et sterkt lag til FA-cupkampen mot Stockport County mandag.

Men flere av the Hammers førstelagsspillere mangler på grunn av at de er i isolasjon etter å ha vært i kontakt med folk som har testet positivt for covid-19. West-Ham-manageren ville ikke fortelle hvilke spillere det er snakk.

- Jeg satser alltid på cupen - ingenting ville være mer tilfredstillende for meg enn å vinne den, sa Moyes.

Sliter mot lag fra lavere divisjoner

Det er en stor kveld for Stockport County som møter Premier League-motstand for første gang siden Watford besøkte Edgeley Park i tredje runden i FA-cupen i 2007. County tok den gangen en overraskende ledelse, men Watford slo tilbake og vant 4-1.

West Ham vil forsøke å unngå et slikt drama.

Etter å ha røke ut av FA-cupen mot lag fra lavere divisjoner de tre siste sesongene vil West Ham gjøre det de kan for å unngå å lide samme skjebne denne sesongen.

Moyes hevder han er godt forberedt, og at de har sett alle kampene til Stockport etter at det ble klart at West Ham skulle møte dem.

Selv om han tar denne turneringen på alvor, så vil han trolig benytte muligheten til å hvile noen spillere og gi viktig matching til spillere som ikke har fått like mye spilletid i de siste kampene.

At West Ham potensielt har syv kamper på de neste 23 dagene er noe Moyes må ha i tankene når han velger en startellever mandag.

Aaron Cresswell, Declan Rice, Tomáš Souček og Angelo Ogbonna har spilt alle Premier League-kampene til West Ham denne sesongen. Tre-fire av disse spillerne vil antakeligvis starte på benken, og hvis alt går etter planen vil de bli sittende der hele kampen. Rice eller Souček kan komme til å starte kampen på grunn av mangel på alternativer sentralt på midtbanen.

Arthur Masuaku og Lukasz Fabianski er ute med skader og Ryan Fredericks er isolert på grunn av en positiv covid-19-test.

Moyes vil kunne ha ni innbyttere og gjøre fem bytter i FA-cupen. Det gjør at London Football tror at ungguttene Mipo Odubeko og Conor Coventry vil kunne få sjansen i denne kampen.

Har slått ut Premier League-lag før

Stockport County skal forsøke å slå ut et laget fra toppdivisjonen for første gang siden 1996-1997-sesongen. Den gangen vant de 1-0 mot Middlesbrough på Riverside i den andre kampen i ligacup-semifinalen. Men de har en vanskelig oppgave.

Faktum er at på de siste 15 Premier League-kampene er det bare Liverpool, Manchester United og Chelsea som har vunnet mot West Ham.

Men dette er FA-cupen, og the Hatters vet at West Ham har snublet mot lag fra lavere divisjoner i denne cupen tidligere. West Brom, som spilte i Championship sist sesong, slo dem ut av turneringen sist sesong, mens League One-laget Wimbledon ble London-klubbens nemesis året før.

Pass opp for lillebrore Rooney

Stockport County har spillere i troppen med erfaring fra spill høyere oppe i divisjonssystemet, og de har spillertyper som kan stelle i stand ugang i West Ham-forsvaret.

Lillebroren til Wayne Rooney, John Rooney, er en viktig spiller hos Stockport. Han kom til klubben før sesongen, og har allerede scoret fire mål for National League-laget i FA-cupen. Han har scoret i alle rundene han har spilt i denne turneringen så langt.

Det er flere Premier League-klubben som har slitt i 3. runden av FA-cupen. Leeds røk ut av turneringen søndag etter å ha tapt 0-3 mot Crawley Town, mens Brighton, Fulham og West Brom måtte alle ha ekstraomganger mot lag fra lavere divisjoner.

West Ham har ikke scoret i første omgang i de fem siste Premier League-kampene, mens Stockport har holdt tett bakover i de første 45 minuttene i de fem siste hjemmekampene sine.

Vi tror Stockport kommer til å prøve å holde nullen så lenge som mulig. At de klarer å stenge igjen bakover de første 30 minuttene gir 2,10 i odds. Det virker ut fra statistikken til de to lagene å være et interessant spill.

