West Ham-reservene kjører over Oxford

Onsdagens langoddsprogram er usedvanlig innholdsrikt . Det spilles to kvartfinaler i cupen her hjemme. Mjøndalen møter Haugesund hjemme på Nedre Eiker, mens Ranheim tar i mot 2. divisjonslaget Fram Larvik. Det er også midtukerunder i både Serie A, La Liga, Ligue 1 og Allsvenskan. I tillegg spilles det tredje runde i ligacupen i England.. Ellers spilles det NM-kamper i håndball for menn og det er full runde i HockeyAllsvenskan som er nest øverste nivå i Sverige.

Montpellier - Nîmes H 1,75 (spillestopp kl 18.55)

Mange har spådd at Nîmes vil rykke ned fra Ligue 1 denne sesongen, og det så også slik ut etter de to første serierundene. De tapte 3-0 mot PSG i første serierunden, og deretter tapte de 1-2 mot Nice. Nå er de imidlertid ubeseiret i de fire siste kampene, og de blir ingen walkover for Montpellier.

Nimes ligger oppe på en respektabel ellevteplass, og de har vært trofast mot spillemåten som ga dem en niendeplass i ligaen sist sesong. Laget går offensivt til verks, og det gjør at de står med syv scoringer og like mange mål i mot.

Bernard Blaquart ligger faktisk på femteplass når det gjelder å skape målsjanser, men forsvaret har ikke vært like svakt som tidligere de siste ukene. De har nemlig ikke sluppet inn mål i de tre siste kampene. Toulouse, Brest og Dijon er ikke blant de beste lagene, men det er likevel en bra prestasjon å holde tett bakover.

Montpellier spilte 1-1 mot hardtsatsende Marseille i helgen, men det ville ikke vært noe å si på det hvis Marseille tok alle tre poengene. Montpellier hadde nemlig kun tre skudd på mål i kampen. Det var en usedvanlig dårlig kamp av Montpellier offensivt.

Montpellier har vært et lag som har gått i strupen på motstanderne, men superspissene Gaëtan Laborde og Andy Delort har ikke levert på samme nivå som sist sesong. Førstnevnte har ennå ikke scoret denne sesongen, og Delort står bokført med kun to nettkjenninger så langt. Jeg venter på at de skal våkne. Kanskje det skjer i kveld?

Stade de la Mosson har uansett vært et fort for Montpellier. De har bare tapt fire av de siste 22 kampene på hjemmebane.

Den defensive midtbanespilleren Teji Savanier har ikke spilt for Montpellier denne sesongen. Han er langtidsskadet. Den viktige midtstopperen Mendes er suspendert, og det er også midtbanespilleren Ferri. Gjestene må klare seg uten spissene Depres og Duljevic. Sistnevnte er skadet.

Nimes har vist fremgang de siste ukene, men de er uten seier i de fire siste bortkampene. Jeg forventer at hjemmesterke Montpellier tar en grei seier her.

Oxford - West Ham (handikap fulltid 1-0) B - 2,00 i odds (spillestopp kl 20.45)

Oxford leverte et imponerende resultat i helgens serierunde i League One. De banket Lincoln hele 6-0 på Sincil Bank. Laget fra universitetsbyen er inne i en god periode, og de har nå kun tapt én av de siste syv kampene i alle turneringer siden slutten av august.

Oxfords motstander i ligacupen er West Ham, som cruise inn til 2-0-seier mot et svakt Manchester United-lag. Laget fra Øst-London viser solid form. De er ubeseiret i de seks siste kampene, og har inntatt femteplassen i Premier League med elleve poeng på de seks første kampene. Fansen på London Stadium er allerede begynt å drømme om spill i Europa neste sesong, og jeg tror the Hammers-supporterne også kan få noe å juble for i ligacupen.

Manuel Pellegrini kan komme til å bytte ut så mange som åtte spillere til ligacupoppgjøret mot Oxford. Roberto erstatter trolig Lukasz Fabianski. Det ligger også an til at Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez, Albian Ajeti, Fabian Balbuena, Robert Snodgrass og Jack Wilshere vil få sjansen i onsdagens kamp. West Ham har en solid spillerstall denne sesongen, og jeg synes ikke de blir vesentlig svekket, selv om de gjør disse endringene.

Oxford-boss Karl Robinson har innrømt at han også vil gjøre endringer i startelleveren i forhold til laget som startet i helgen. Det betyr at spillere som Shandon Baptiste, George Thorne, Mark Sykes, Elliott Moore, Dan Agyei, Sam Long, Rob Hall og Matty Taylor er aktuelle i startoppstillingen.

Oxford fikk en svak start i League One, men de er nå ubeseiret i de tre siste kampene. Likevel ligger laget nede på tolvteplass på tabellen. Jeg mener West Ham skal ta en enkel seier her. Oddsen på at de vinner kampen med to mål eller mer er 2,10. Det funker fint i en dobbel sammen med Montpellier.

