West Ham smadrer Southampton

Nedrykkstruede West Ham har slått Southampton 3-0 på hjemmebane de to foregående sesongene. The Hammers må ha tre poeng også lørdag.

En fantastisk sportslørdag står foran oss med masse herlig Premier League-fotball og i Tyskland skal Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund ut i hjemmekamp mot Freiburg. Ellers er det Championship, La Liga, Serie A og Ligue 1 på menyen.

West Ham - Southampton 2,55 (spillestopp kl 15.55)

West Ham hadde serieleder Liverpool i kne mandag og ledet 2-1 på Anfield, men måtte til slutt reise poengløse hjem med 2-3 i bagasjen. Ligger dermed fortsatt under streken med sine 24 poeng og har ett poeng opp til Aston Villa på trygg grunn i øyeblikket. Skuffende 3-3-7 hjemme i hovedstaden gjør dem til ligaens svakeste hjemmelag sammen med jumboen Norwich. Tomas Soucek er ny på skadelista og mister denne, mens det tidligere i uka ble kjent at Ryan Fredericks mister de neste seks ukene. Wilshere og Yarmolenko er ute fra før for manager David Moyes. 3-0 her i fjor, mens West Ham også vant 1-0 da de gjestet Southampton i midten av desember. 0-2-3 siste fem plasserer dem i bunnen av formtabellen.

Southampton er bortimot sikre

Southampton er nummer tolv med 34 poeng og begynner å nærme seg ny kontrakt i ligaen etter 2-0 seieren hjemme over svakt plasserte Aston Villa hjemme sist helg. De har riktignok tapt de tre siste oppgjørene mot West Ham og røk med klare 0-3 her i mai i fjor. Innlånte Kyle Walker-Peters er friskmeldt. Nathan Redmond er fortsatt ute noen uker, mens Djenepo er usikker til denne. Har vunnet to og tapt tre på sine siste fem.

West Ham er i stor poengnød og trenger tre poeng nå. 3-0 til West Ham i tilsvarende kamp i London de to foregående sesongene. Det er bra sjanse for the Hammers også denne gang.

