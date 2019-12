Wild og Zuccarello vinner i Arizona

Mats Zuccarello og Minnesota har allerede vunnet to ganger mot Arizona denne sesongen. Vi tror de tar sin tredje seier mot Coyotes i natt.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Spillsenteret: Ishockey, fotball, og skiskyting - sjekk torsdagens oddstips

Oddstips skiskyting: Tarjei Bø skal slå Martin Fourcade

Oddstips ishockey: Ny målfest på Lillehammer

V64 Gävle: Mjølnerød fikser V64-opptur i Sverige

V4 Bjerke: Internasjonal V4-lunsj med stor omsetning

Superquiz: Bli med i vår Superquiz og vinn gavekort

Julekalender: Sjekk dagens luke



Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på full serierunde i Get-ligaen i ishockey her hjemme og full runde i den svenske Eliteserien. På fotballfronten er det ganske stille denne torsdagen før en meget hektisk førjulshelg. Det spilles cup i både Nederland og Belgia. Verdenscupsirkuset i skiskyting har forflyttet seg til franske Annecy og der er det sprint for gutta i ettermiddag.

Fredag er det ca 100 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Arizona Coyotes - Minnesota Wild 2,00 - 3,90 - 2,75 B (spillestopp kl. 0255)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Minnesota Wild og Arizona Coyotes møtes for tredje og siste gang denne sesongen i natt. Mats Zuccarello og lagkameratene har vunnet de to første kampene mot Coyotes, og de håper å sikre seg et hat-trick mot Arizona med å vinne nattens kamp.

Minnesota har tapt tre av de fem siste kampene før bortekampen i Glendale. De står med to strake bortetap mot Chicago Blackhawks og Vegas Golden Knights før nattens match.

Mats Zuccarello ga Wild ledelsen i første periode mot Vegas. Nordmannen kombinerte flott med Eric Staal og banket inn 1-0 i et overtallsspill under armen på Marc-André Fleury i Knights målet, men hans åttende scoring for sesongen var ikke nok til å hindre at hjemmelaget Vegas Golden Knights vant 3-2.

Stjernemålvakten tilbake

Minnesota som fikk en tøff start på sesongen står nå med 37 poeng på 34 kamper og ligger nest sist i Central Division. Mye av årsaken til at de kom skjevt ut var svakt spill på bortebane. Zuccarello & Co har bare vunnet syv av 22 kamper på borteis denne sesongen, men de har hatt et godt tak på Arizona. De har vunnet de to første kampene mot dem. Begge med ett måls margin.

Devan Dubnyk ligger an til å starte i mål for Minnesota for første gang på en måned. Dubnyk har vært borte fra Wild siden bortekampen mot Buffalo 19. november på grunn av helsesituasjonen til konen. Han har vært innom på trening, men gått glipp av to borteturneer. Mens Dubnyk var borte har Wild spilt sin beste hockey, men Bruce Boudreau har tillit til stjernemålvakten, og han vil ha ham i gang igjen.

Forsvarsspilleren Jared Spurgeon har vært ute siden 3 desember, men også han kan være tilbake til nattens kamp. Han er viktig.

Svake på hjemmebane

Arizona Coyotes topper Pacific Division, selv om de er det tredje svakeste hjemmelaget i NHL så langt denne sesongen. De har kun tatt 17 poeng på 17 kamper. Bare Detroit Red Wings og NY Devils har sanket færre poeng foran egne fans. Coyotes gikk på et skuffende 1-2 tap mot nettopp Devils i forrige hjemmekamp. Dermed har de kun vunnet én av de fire siste hjemmekampene.

Lørdag er det Supertrekning i Lotto og det skal trekkes 40 ekstra Lotto-millionærer til jul. Spill før lørdag kl 18.00. Lever kupongen her.

The Coyotes gjorde en spennende byttehandel med New Jersey og fikk inn vingen Taylor Hall i et forsøk på å score flere mål. Hall hadde en målgivende pasning i sin første kampen sin i Arizona. Han var nest sist på pucken da Oliver Ekman-Larsson ble matchvinner mot San Jose Sharks, og hans offensive ferdigheter er hardt tiltrengt i et Arizona-lag som kun har scoret 2,64 mål per kamp.

Arizona har imidlertid scoret 15 mål på de fem siste kampene, og hvis den trenden fortsetter, da vil Pacific Division-lederne rykke fra i toppen.

Darcy Kuemper vil antakeligvis få sjansen mellom stengene hos Coyotes. Han har en redningsprosent på 93 så langt denne sesongen. Kuemper stoppet 26 av 28 skudd i 3-2-seieren mot Sharks sist.

Taylor Hall spiller sin første kamp foran sitt nye hjemmepublikum i natt. Det stilles store forventninger til Hart Trophy-vinner fra 2018 Hart Trophy deles ut til spilleren som har vært viktigst for laget sitt. Han var avgjørende i kampen mot San Jose, og jeg tror også at han blir viktig i denne kampen. Det har vært tette og jevne kamper mellom disse to lagene, og jeg tror det blir en ny tett kamp i natt. Minnesota har et godt tak på Coyotes. Jeg har vurdert å gå for U i denne kampen, men landet på borteseier. Oddsen på Minnesota-seier er 2,75. Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset