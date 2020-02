Wolverhampton har fått dårlig betalt denne sesongen. Fredag tar laget imot Leicester hjemme på Molineux Ground.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips: Fotball, ishockey og skiskyting - sjekk våre analyser

VM skiskyting: Ny norsk jubeldag i Anterselva

Oddssingel Bundesliga: Nytt Haaland-show i Bundesliga

Oddssingel PL: Wolverhampton jakter Champions League

V65 Solvalla (+): Vi jakter ny V65-suksess på Solvalla

MGP: Dette er vinneren av Melodi Grand Prix 2020

VM i skiskyting: Se programmet for VM i Anterselva i februar

Fredagens langoddsprogram innledes med Super-G for menn fra Saalbach og VM i skiskyting fra Anterselva og her er det sprint for kvinner. Fredag kveld dukker så fotballen opp. Det spilles én kamp i Premier League, hvor Wolves møter Leicester. Ellers er det kamper i Bundesliga, La Liga, Ligue 1, engelsk Championship og dansk Superliga er i gang igjen. Som vanlig er det også full serierunde i Ligue 2 i Frankrike og det er et par kamper i tysk 2. Bundesliga. På hockeyfronten er det blant annet kamper fra svensk SHL og Hockeyallsvenskan.

Fredag er det ca 100 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Wolverhampton - Leicester H 2,45 (spillestopp kl 20.55)

Det spilles altså Premier League-fotball i kveld og det er en kamp mellom to lag som har hatt en flott sesong.

Har fått dårlig betalt

Wolves på 9. plass i Premier League med 35 poeng. Det skiller seks poeng opp til Chelsea på 4. plass. Ga Liverpool kamp til døra i forrige hjemmekamp og tapte 1-2 etter sent seiersmål av Firmino. Wolves hadde nok fortjent poeng i den kampen. 4-5-3 totalt på hjemmebane, men de har faktisk møtt alle topp seks lagene på Molineux allerede. Man har en slags følelse av at Wolverhampton har fått litt dårlig betalt poengmessig denne sesong, sett til mange gode spillemessige prestasjoner. Manager Nuno Espirito Santo kan glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap. Adama Traore er friskmeldt, det samme gjelder for Willy Boly. Ruben Vinagre (som normalt ikke er i startoppstillingen) er eneste fravær.

Måltørke for Vardy

Litt sviktende form på Leicester i det siste med 2-1-2 på de fem siste seriekampene. Ledet 2-1 hjemme mot Chelsea i forrige seriekamp, men det endte 2-2. Enkel 4-1 seier hjemme mot West Ham nest sist, men skuffende 1-2 tap borte mot Burnley tredje sist og like skuffende med 1-2 tap hjemme for Southampton fjerde sist. Ligger på 3. plass med 49 poeng og har 10 poeng ned til Sheffield United på 5. plass. Fine 7-1-4 på bortebane. Jamie Vardy er uten scoring på de fem siste kampene og det er kanskje litt av forklaringen på den sviktende poengsankingen til Leicester i det siste. Midtbaneankeret Wilfred Ndidi er meget usikker til kveldens kamp. Matty James er fortsatt ute, mens Ryan Bennett ikke er spilleberettiget mot sin tidligere klubb.

4-3 til Wolverhampton forrige sesong. Det heller klart mot hjemmeseier også i kveld og 2,45 på Wolverhampton er bra odds og spilles.