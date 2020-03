Wolverhampton ryster Tottenham

Et skadeplaget Tottenham er klar favoritt hjemme mot Wolverhampton. Det synes ikke riktig. Vi spiller Wolverhampton til strålende odds.

En vidunderlig fotballsøndag står foran oss. Det er klart for El Clasico mellom Real Madrid og Barcelona og i England er det ligacupfinale mellom Aston Villa og Manchester United og i Premier League er det klart for to herlige kamper. Everton tar imot Manchester United, mens Tottenham tar imot Wolverhampton.

Tottenham - Wolverhampton B 3,05 (spillestopp kl 14.55)

Etter 5-2-0 på sju kamper, alle turneringer medregnet, har den siste uken vært dårlig for Tottenham. Forrige onsdag ble det 0-1 tap hjemme for RB Leipzig i første åttedelsfinale av Champions League og forrige lørdag ble det 1-2 tap borte for Chelsea i Premier League. Ligger på 6. plass med 40 poeng og har fine 8-2-3 hjemme på Tottenham Hotspur stadium. Harry Kane, Moussa Sissoko og Son Heung-min er fortsatt ute med skader.

Wolverhampton er gode

Nuno Espirito ga fri til både Ruben Neves, Diogo Jota og Raul Jimenez i torsdagens returkamp mot Espanyol i 16-delsfinalen i Europa League. Wolves hadde 4-0 å gå på fra hjemmekampen og "nøyde" seg med 2-3 tap i Spania. Flott 3-0 seier hjemme mot Norwich i Premier League sist søndag. Ligger på 8. plass med 39 poeng og har kun fem poeng opp til Chelsea før helgens serierunde. Brukbare 4-6-3 på bortebane.

Wolverhampton vant 3-1 i tilsvarende kamp forrige sesong og kan naturligvis vinne igjen. Tottenham er tynget av sine svært viktige fravær og 3,05 på at Wolverhampton vinner er flott odds og spilles.

