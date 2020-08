Wolverhampton virker uslåelige på hjemmebane

Wolverhampton har vunnet de tre siste hjemmekampene i Europa, uten å slippe inn mål. Det er dårlig nytt for bortesvake grekere.

Ulvene spiller returkamp mot Olympiakos torsdag. Den første kampen i Hellas endte 1-1, og engelskmennene har skaffet seg et godt utgangspunkt for å ta seg videre til kvartfinale i Europa for første gang siden 1971-1972-sesongen.

Wolverhampton - Olympiakos Piraeus (Pause/fulltid dobbel) - U/H 3,95 (spillestopp torsdag kl. 20.55)

Europa League, åttendedelsfinale. Kamp 2 av 2. Wolves sparket i gang Europa-eventyret i juli i fjor, men de håper å forlenge det noen uker til.

Men Wolverhampton skal ikke ta noe for gitt. Grekerne har neppe gitt opp sjansen til å ta seg til sin første kvartfinale i Europa siden 1998-1999-sesongen. Olympiakos har slått ut andre Premier League-lag på veien. I forrige runde sendte de Arsenal ut av turneringen.

Wolves har imponert i Europa

For Wolves er dette deres mulighet til å få spille i Europa neste sesong, siden de ikke klarte å komme blant topp seks-lagene i Premier League. De kan faktaisk spille i Champions League neste sesong om de skulle gå hele veien ti finalen og vinne.

De har iallfall imponert i Europa i begge ender av banen. Wolves har scoret i alle åtte kampene sine i Europa League, etter at de tapte 0-1 mot Sporting Braga i første gruppespillkampen Totalt har de scoret 18 mål! De har også vunnet fem av de syv siste hjemmekampene uten å slippe inn mål.

Fasiten viser at de har vunnet seks av syv hjemmekamper, og de leverte sterke prestasjoner mot slutten av sesongen. De vant fem kamper uten å slippe inn mål på de ni siste kampene i Premier League. På hjemmebane har de faktisk holdt nullen i syv av de siste åtte kampene.

Grekerne sliter på bortebane

Wolves har ingen skader eller suspensjoner, så Nuno Espirito Santo kan stille med det sterkeste laget sitt ti denne kampen.

Olympiakos på sin side mangler førstekeeper Jose Sa. Det betyr antakeligvis at Bobby Allain får sin Europa-debut. Den portugisiske forsvarsspilleren Ruben Semedo går også glipp av kampen. Han er suspendert etter å ha fått rødt kort i den første kampen.

Wolves bør presterte bedre enn Arsenal. Hos the Gunners virket det som det mentale sviktet, og det kan Nuno Espirito Santo gjøre noe med. Gjestene fra Hellas røk ut av Champions League med tre tap på bortebane. Vi tror ulvene tar seg videre i Europa League. De er solide bakover, og har scoret 17 mål på syv hjemmekamper. 1,65 i odds på hjemmelaget frister ikke. Men det er interessant å notere seg at det har stått 0-0 i alle tre hjemmekampene til Wolves i gruppespillet. Vi tror på en jevnspilt førsteomgang, men at Wolverhampton avgjør matchen i løpet av de siste 45 minuttene. U/H-spillet byr på 3,95 i odds. Det er et ok spill.

