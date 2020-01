Wolves er Uniteds skrekkmotstander

Wolverhampton slo Manchester United ut av FA-cupen sist sesong. Vi tror på en reprise på lørdag.

Det er en herlig sportshelg vi har foran oss. I England er det tradisjonen tro 3. runde i FA-cupen som spilles den første helgen i januar. Både la Liga og Serie A starter opp igjen denne helgen etter 14 dagers julepause, mens det er cup i Frankrike. Tour de Ski har sin nest siste etappe med sprint for både kvinner og menn. Det er også klart for det tredje rennet i den tysk/østerrikse hoppuka. I tillegg er det verdenscup slalåm for kvinner og menn i Zagreb. På hockeyfronten er det semifinaler i junior-VM og noen kamper i SHL. I NHL spilles det fem kamper lørdag kveld og sju kamper natt til søndag.

Wolverhampton Wanderers - Manchester United 2,05 - 3,10 - 3,05 H (spillestopp kl. 1825)

FA-cupen, 3 runde. Både Wolves og Manchester United vil revansjere seg etter skuffende prestasjoner i Premier League tidligere denne uken. Ulvene fra Molineux var det siste offeret for Watfords opptur under Nigel Pearson. De tapte 1-2 mot the Hornets på Vicarage Road onsdag. Det gikk ikke noe bedre for Manchester United på Vicarage Road ike før jul. De tapte 0-2

Borteproblemene til Ole Gunnar Solskjærs' menn vil ingen ende ta. Onsdag tapte Manchester United 0-2 mot et revitalisert Arsenal på Emirates. United virket bottet for selvtillit i den kampen, og det virker som det hektiske juleprogrammet begynner å slite på Ole Gunnar Solskjær's tynne spillerstall.

Nå skal United måle krefter mot et Wolves-lag som har vært solide på hjemmebane. De kun tapt én av de ti siste kampene på Molineux.

Stoler ikke på United på bortebane

Dessuten har Wolves vært en marerittmotstander for Manchester United. Midlands-laget slo Old Trafford-laget ut av FA-cupen sist sesong, og de er nå ubeseiret i de fire siste kampene mot Manchester United under Nuno Espirito Santo(2-2-0). Før 1-1-kampen mellom lagene på Molineux tidligere denne sesongen, hadde Wolves slått United i to kamper på rad - i mars og i april. Wolves vil antakeligvis gjøre flere endringer på laget før FA-cupkampen mot Manchester United. Keeper John Ruddy og forsvarsspilleren Max Kilman er aktuelle fra start. Det er også Ruben Neves som scoret mot United i høst.

Sergio Romero starter mellom stengene hos Manchester United. Anthony Martial og Jesse Lingard ble sendt hjem fra trening på fredag på grunn av sykdom, mens Paul Pogba og Scott McTominay er blant spillerne på skadelisten.

Manchester United er ikke til å stole på når de spiller på bortebane. Ole Gunnar Solskjær sitt mannskap har kun vunnet fem av de siste 15 bortekampene i alle turneringer denne sesongen. Wolves har et godt tak på United, og de slo dem ut av FA-cupen sist sesong. United får trøbbel igjen. 2,05 i odds på Wolves-seier er spillbart.

