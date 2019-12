Zidane velger vekk Brügge

Real Madrid har reist til Belgia uten både Kroos og Ramos og i tillegg er Eden Hazard blant dem som er skadet.

Onsdagens langoddsprogram byr på masse snadder. Allerede kl 12.30 spiller Norge en avgjørende kamp mot Tyskland i håndball-VM der Norge har alt i egne hender. Onsdag kveld er det så klart for de siste åtte kampene i siste runde av gruppespillet i Champions League og på Åråsen er det returkamp mellom Lillestrøm og Start om retten til å spille i Eliteserien neste sesong. I tillegg er det seks kamper i midtukerunden i engelsk Championship.

NB! Onsdag er det ca 184 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Club Brügge - Real Madrid H 3,00 (spillestopp kl 20.55)

Gruppe A der PSG og Real Madrid allerede er klare for sluttspillet, mens Club Brügge har grep om 3. plassen. Hjemmelaget har kun tapt to av sine fem kamper i denne gruppen. Begge de tapene mot PSG med hhv 0-5 hjemme og 0-1 borte. Holdt på å skrelle det til i bortemøtet mot Real Madrid og ledet faktisk 2-0 til pause da. Men Real tok seg sammen i 2. omgang og det endte 2-2. Seier over Real sikrer 3. plassen og med tanke på at Galatasaray har bortekamp mot PSG og er ett poeng bak Club Brügge, vil nok hjemmelaget også ta 3.plassen med tap mot Real, gitt at PSG slår Galatasaray. Krepin Diatta og Clinton Mata ble begge utvist i bortekampen mot Galatasaray sist og soner følgelig karantene.

Real Madrid blir toer i gruppen uansett og har i tillegg meget viktige kamper foran seg i La Liga. Søndag er det bortekamp mot Valencia og neste onsdag er det klart for El Clasico i Barcelona. Real hemmes i tillegg av skader og kommer garantert til å nedprioritere onsdagens bortekamp i Belgia. Zinedine Zidane har således ikke tatt med seg verken Sergio Ramos eller Toni Kroos til Belgia. Eden Hazard, James Rodriguez, Marcelo, Marco Asensio og Lucas Vazquiz er alle skadet. Gareth Bale og Nacho har slitt med skader, men er med i troppen.

3,00 i odds på at helmotivert hjemmelag slår et redusert Real Madrid uten noe å spille for, er helt klart verd en innsats.

Klikk her for å levere dette spillet