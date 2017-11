Zlatan er tilbake

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Bournemouth og King i fremgang

Oddsdobbel 2: Ny storskalp for QPR

Oddssingel Premier League: Leicester kan snyte City

Oddssingel Championship: Gnistrende hjemmeodds på Reading

V75 Bjerke: Internasjonal omgang med superpott

V4 Bjerke lørdag: Supert V4-vorspiel

Lørdagens tippekupong består av sju kamper fra Premier League og fem kamper fra Championship. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 1,2 mill kr denne lørdagen. Innleveringsfristen på lørdagskupongen er som vanlig kl 15.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Manchester United - Newcastle

Kun en seier og to tap på de fire siste seriekampene før landslagspausen for Manchester United, som dermed er hele åtte poeng bak serieleder Manchester City, men fortsatt holder United 2. plassen. På hjemmebane har det bunnsolid, ingen baklengsmål og alle fem kampene er vunnet. Både Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba er friskmeldte og med i troppen til kveldens kamp.

I likhet med Manchester United har Newcastle vært klart best hjemme hittil denne sesongen, men sesongens andre hjemmetap var et faktum for 14 dager siden, når Bournemouth vant 1-0. På bortebane har gått tungt, kun en kamp er vunnet (1-1-3).

4-3-1 på de åtte tilsvarende møtene på Old Trafford, og United tar trolig sin sjette strake seier på hjemmebane lørdag. H.

2. Leicester - Manchester City

Claude Puel har skaffet Leicester fire poeng på sine to første seriekamper, som ny manager. Først ble det overbevisende 2-0 seier hjemme mot Everton, mens laget ledet både 1-0 og 2-1 borte mot Stoke i siste seriekamp, men måtte nøye seg med 2-2. 2-1-2 på sesongens fem første hjemmekamper. Vincent Oborra er friskmeldt og da er det stort sett bare langtidsskadde Robert Huth som mangler for vertene.

Manchester City med fantastiske 10-1-0 på sine elleve første seriekamper og ledelsen økte til åtte poeng i den siste serierunden før landslagspausen. Samtlige fem bortekamper er vunnet med tildels overbevisende sifre, men både mot Bournemouth (2-1) og West Bromwich (3-2) ble det sliteseire. Midtstopper Nicolas Otamendi soner karantene, mens Fabian Delph er usikker

1-1-1 på de tre siste tilsvarende. Før eller siden ryker City på et tap. Det kan skje lørdag. HUB.

3. West Bromwich - Chelsea

Etter sju poeng på de tre første seriekampene, har det kun blitt tre poeng og ingen seire på de åtte siste seriekampene for West Bromwich. De tre siste seriekampene før landslagspausen endte alle med tap. Verken Nacer Chadli eller James Morrison rekker kampen for hjemmelaget.

Chelsea reiste seg direkte etter 0-3 tapet borte mot Roma i Champions League for drøye to uker siden og slo Manchester United 1-0 hjemme i den siste seriekampen før landslagspausen. Chelsea er dermed kun ett poeng bak Manchester United på 2. plass, men hele ni poeng bak serieleder Manchester City. 4-0-1 er sterke tall på bortebane. Ingen nye fravær for Chelsea.

Chelsea har vunnet de to siste på the Hawthorns. UB.

4. Liverpool - Southampton

Ustabil serieåpning for Liverpool som dog vant sine to siste seriekamper før landslagspausen og ligger på 5. plass med 19 poeng. Det betyr at det kun er fire poeng opp til Manchester United på 2. plass. 16 baklengsmål på bortebane, men hjemme på Anfield er det kun blitt et baklengsmål på de fem første seriekampene og ingen tap (3-2-0). Det er usikkerhet rundt Sadio Mane, men ellers har Klopp skadefritt mannskap.

Skuffende hjemmetap for Southampton i siste serierunde når laget røk 0-1 for Burnley. Totalt 3-4-4 og 13. plass. 1-2-1 på de fire første bortekampene. Mario LeminaMario Lemina er eneste spiller ute for Southampton. Mario Lemina

3-2-3 på de åtte siste tilsvarende, men et toppet Liverpool tar normalt tre poeng nå. H.

5. Bournemouth - Huddersfield

Bournemouth innledet sesongen med fire strake tap, men står med 3-1-3 på de sju siste seriekampene og har avansert til sikker plass med sine ti poeng. Sterk 1-0 seier borte mot Newcastle i den siste seriekampen før landslagspausen. Kun en seier på de fem første hjemmekampene, men da skal vi huske på at både Manchester City og Chelsea har vært blant motstanderne. Joshua King er usikker, men spisskollega Benik Afobe er firskmeldt. Junior Stanislas er fortsatt ute med skade.

Nyopprykkede Huddersfield åpnet sesongen med sju poeng på de tre første seriekampene, før det kun ble to poeng på de fem siste. De tre siste seriekampene har dog gitt to seire, deriblant en overraskende hjemmeseier mot Manchester United. 1-1-3 er som forventet på bortebane. Christophe Schindler soner karantene.

Bournemouth er i bedring og skal ha gode vinnersjanser her. H.

6. Burnley - Swansea

Strålende seriestart av Burnley som etter 11 serierunder er a poeng med Liverpool og har 19 poeng. Ligger på 7. plass og mest oppsiktsvekkende er at laget har tatt flest poeng på bortebane (3-2-1). Men 2-2-1 er heller ikke så verst hjemmetall og 10-9 i målforskjell forteller om et lag med solid defensiv. Spissen Chris Wood er høyst usikker for Burnley, mens Tom Heaton og Jon Walters er langtidsskadde.

Swansea var ventet å få en tung sesong og så langt har ekspertene fått rett. Ligger nest sist med fattige åtte poeng og røk 0-1 hjemme for Brighton i den siste seriekampen. 1-2-2 er isolert sett ikke så aller verst tall på bortebane.Både Wilfried Bony og Renato Sanches er friskmeldte for Swansea.

To ganger 0-1 i de to siste tilsvarende, og statistikk skal man alltid ta på alvor. HB.

7. Crystal Palace - Everton

Møte mellom de to klart største skuffelsene i Premier League hittil denne sesongen. Palace er fortsatt helt sist på tabellen med sine fire poeng. De poengene er alle tatt hjemme på Selhurst Park (1-1-3). Christian Benteke kan være tilbake etter sju ukers skadefravær.

Everton klarte å vende 0-2 til seier 3-2 hjemme mot Watford i den siste seriekampen og kom seg opp på elleve poeng. På bortebane er det kun blitt to poeng på fem forsøk (0-2-3).

0-2-4 på de seks siste tilsvarende, men dette må være lørdagskupongens "sikreste" helgardering. HUB.

8. Reading - Wolverhampton

De fem siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Championship. Ingen spesielt god start på sesongen for Reading, men vant i det minste sine to siste seriekamper før landslagspausen, den siste en sterk borteseier mot Derby. Totalt 5-3-7 og 18 poeng, noe som gir en foreløpig 18. plass. 2-2-3 på hjemmebane er under pari for normalt hjemmesterke Reading. Mannskapsmessig ser det greit ut for Reading.

Wolverhampton med sterke 11-2-3 på sine 16 første seriekamper og leder Championship med sine 35 poeng. Solide 5-0-1 på sine seks siste seriekamper, tapet kom tredje sist borte mot Queens Park Rangers (1-2). Totalt 5-1-2 på bortebane. Backen Barry Douglas soner karantene for fem gule kort.

1-2-0 på de tre siste tilsvarende. HB.

9. Cardiff - Brentford

Etter en sensasjonelt sterk serieåpning med 5-1-0 på de seks første seriekampene, har det blitt 4-3-3 på de ti siste seriekampene for Cardiff som ligger på 3. plass før denne serierunden. Fortsatt ubeseiret på hjemmebane (5-3-0). Joe Bennett er tilbake etter skade, mens både Kenneth Zohore og Aron Gunnarsson er usikre.

Brentford innfridde vårt oddstips til flott odds hjemme mot Leeds i den siste seriekampen før landslagspausen og avanserte til 12. plass med 22 poeng totalt. Ustabile 3-2-3 på bortebane. Danske Henrik Dalsgaard er usikker for bortelaget.

To strake hjemmeseire i de to siste tilsvarende. H.

10. Hull - Ipswich

tre strake tap for Hull som ikke klarte å holde på pauseledelsen borte mot Sheffield United i siste serierunde og tilslutt endte opp med å tape 1-4. Ligger faktisk helt nede på 20. plass med sine 16 poeng og svake 2-3-5 på de ti siste seriekampene. 3-1-4 på hjemmebane totalt. Michael Hector er tilbake etter endt karantene, mens midtbanespiller Evandro kan gjøre sin første kamp for sesongen. Spissen Frazier Campbell soner karantene.

Ipswich åpnet med fire strake seire, men står med 4-0-7 på siste elleve seriekampene. To seire på de tre siste seriekampene før pausen og Ipswich er grunnet mange trepoengere, så høyt som på 8. plass. 1-0-4 på de fem siste bortekampene. Tommy Smith har vært på playoff med New Zealand og spiller neppe.

På tide at Hull tar seg sammen nå og Ipswich skal være en overkommelig motstander. H.



11. Queens Park Rangers - Aston Villa

Til tross for QPR ligger så langt nede som på 15. plass, har de altså slått både serieleder Wolverhampton og serietoer Sheffield United hjemme på Loftus Road i London. Og det er hjemmebane som er greien for QPR til nå denne sesongen, 5-2-1 er blant de sterkeste hjemmetallene i divisjonen. Men med nitriste 0-4-4 på bortebane, gjør altså at QPR ikke er høyere på tabellen. Massimo Luongo har vært på landslagsreise med Australia og er usikkert startende til dagens kamp.

Aston Villa mistet viktige John Terry med skade allerede etter 20 minutter i hjemmemøtet mot Sheffield Wednesday i den siste seriekampen før landslagspausen og det kan ha vært en medvirkende årsak til at Villa tapte 1-2. Er på 6. plass med 26 poeng og står med 3-2-3 på bortebane. Villa må unnvære spissene Jonathan Kodija og Scott Hagan, og kaptein John Terry er ikke blitt friskmeldt under landslagspausen.

QPR har vært knallsterke på hjemmebane og taper neppe denne gang heller. HU.

12. Birmingham - Nottingham Forest

Etter å ha slått Cardiff 1-0 hjemme femte sist, har Birmingham ikke scoret mål og kun tatt ett poeng på sine fire siste seriekamper. Ligger tredje sist med fattige tolv poeng, men har levert ålreit på hjemmebane (3-2-3). Det er bortebane som har vært helt natta hittil (0-1-7). Hjemmelaget er fortsatt plaget av en del skader.

Ustabile 4-0-3 på de sju siste seriekampene for Nottingham Forest som totalt står med like ustabile 8-0-8. Det gir 24 poeng og en 9. plass før denne runden. 3-0-5 på bortebane.

1-2-1 på de fire siste tilsvarende. HUB.

96-rekker:

1. Manchester United — Newcastle H

2. Leicester — Manchester City HUB

3. West Bromwich — Chelsea UB

4. Liverpool — Southampton H

5. Bournemouth — Huddersfield H

6. Burnley — Swansea HB

7. Crystal Palace — Everton U

8. Reading — Wolverhampton HB

9. Cardiff — Brentford H

10. Hull — Ipswich Town H

11. Queens Park Rangers — Aston Villa HU

12. Birmingham — Nottingham Forest HU

432-rekker:

1. Manchester United — Newcastle H

2. Leicester — Manchester City HUB

3. West Bromwich — Chelsea UB

4. Liverpool — Southampton H

5. Bournemouth — Huddersfield H

6. Burnley — Swansea HB

7. Crystal Palace — Everton HUB

8. Reading — Wolverhampton HB

9. Cardiff — Brentford H

10. Hull — Ipswich Town H

11. Queens Park Rangers — Aston Villa HU

12. Birmingham — Nottingham Forest HUB