Zlatan og AC Milan vinner på San Siro

Milan er mer offensive etter at Zlatan Ibrahimovic kom til klubben, men de har problemer defensivt.

Det er et lite, men spennende langoddsprogram denne mandagen. Det inneholder blant annet en skikkelig godbit fra Premier League, hvor storklubbene Chelsea og Manchester United barker sammen på Stamford Bridge. Det er også en interessant kamp mellom AC Milan og Torino i Serie A. I Danmark skal serieleder Midtjylland møte Lyngby. I tillegg er det kamper fra nest øverste nivå i Tyskland, Frankrike og Italia. Det er også masse dueller fra tennis. På ishockeyfronten er det et par kamper fra NHL natt til tirsdag.

Milan - Torino (Pause/fulltid dobbel) - U/H 3,75 (Spillestopp kl. 2040)

Torino kommer til San Siro i elendig form. De har tapt de fire siste ligakampene, og har sluppet inn 16 mål. Resultatene gjør at håpet om å spille i Europa svinner.

27 poeng på 23 Serie A-kamper denne sesongen er den dårligste poengfangsten for Torino på dette tidspunktet i sesongen siden 2008/2009-sesongen. Den gangen rykket de ned. Før mandagens match ligger Torino fem poeng over nedrykksstreken, men de må begynne å ta poeng snart om de ikke skal havne i nedrykkssumpen.

Ny manager i Torino

Trener Walter Mazzarri fikk fyken i Torino etter 0-4-tapet mot Lecce i starten av februar. Moreno Longo har tatt over, men han tapte 1-3 hjemme mot nedrykkstruede Sampdoria i sin første kamp. Nå venter en tøff bortekamp mot AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic & Co. tapte 2-4 i byderbyet mot Inter i forrige serierunde, før de spilte 1-1 mot Juventus i Coppa Italia. I begge kampene tok Milan ledelsen, men sene scoringer ødela for dem. Det positive er at Milan har vist at de kan matche de beste lagene i Italia hjemme på San Siro, så de burde ha gode muligheter til å ta tre poeng mot et Torino-lag som er ute av form. Disse to lagene møttes i Coppa Italia i forrige måned. Den gangen vant Milan 4-2 etter ekstraomganger.

Historien taler mot gjestene, som bare har vunnet fire av de siste 48 kampene mot Milan. På San Siro er AC Milan ubeseiret i de siste 23 hjemmekampene mot Torino (15-8-0).

Nye angripere har slått til

Torino har sluppet inn 20 mål på de fem siste kampene i alle turneringer, og fire av dem kom i cupkampen mot AC Milan. Offensivt har Milan opplevd en aldri så liten revolusjon etter at Zlatan Ibrahimovic og Ante Rebic kom til klubben i januar. Angrepsduoen kan gjøre livet surt for Torino-forsvaret i kveld.

Selv om Milan har vist fremgang offensivt, så sliter de fortsatt med å tette igjen bakover. De har sluppet inn mål i fem av de siste seks kampene, og gjestene har scoret i seks av de siste syv bortekampene.

Til tross for svake resultater denne sesongen, har Torino kun ligget under til pause i tre av elleve bortekamper så langt denne sesongen. AC Milan på sin side har kun ledet til pause i én av de siste åtte kampene. Det var i byderbyet mot Inter. Det har stått uavgjort til pause i seks av de syv siste hjemmekampene til Milan. Vi tror det står uavgjort på San Siro til pause mandag, men at Milan vinner til slutt. U/H-spillet gir flotte 3,75 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

