Zuccarello og Minnesota får problemer mot formsterke Toronto

Toronto Maple Leafs er i kjempeform. Vi tror de vinner mot Mats Zuccarello og Minnesota på nyttårsaften.

Oddsprogrammet på nyttårsaften starter med 15 km fri for menn og 10 km fri for kvinner fra Toblach i Tour de Ski, i tillegg er det fire kamper fra NHL. Natt til 1. nyåårsdag spilles det åtte kamper i NHL.

Minnesota Wild - Toronto Maple Leafs 2,35 - 3,85 - 2,35 B (spillestopp tirsdag kl. 2355)

Mike Babcock klarte ikke å få det beste ut av the Maple Leafs-stjernene. Sheldon Keefe virker å klare det. Toronto er nå et lag som jobber hardt og aldri gir opp. De har i flere kamper vist at de klarer å komme tilbake, selv om de har havnet under tidlig i kampene.

I de tre siste kampene har de ligget under før den tredje perioden, men de har har tatt poeng i alle tre kampene. De hadde seks seire på rad før overtidstapet mot NY Rangers i helgen.

De havnet også bakpå mot Rangers, og lå under 2-4 etter andre perioden. I tredje perioden slo de tibake og klarte 4-4. De tapte imidlertid 5-4 etter spilleforlengelsen, men the Maple Leafs har tatt poeng i de syv siste kampene på rad.

Det er ikke dermed sagt at de ikke har noe å jobbe med. Bakover er de i beste fall rufsete. De har sluppet inn 15 mål på de tre siste kampene. Så kampene er iallfall underholdende.

Den kanadiske storklubben har et fantastisk lag med stjerner som Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner og William Nylander. De underpresterte i starten av sesongen, men nå er de begynt å plukke poeng i kamp etter kamp.

Halve sesongen er unnagjort etter tirsdagens kamp mot Minnesota En seier mot Mats Zuccarello & Co vil gi Toronto 49 poeng på 41 kamper, og med det tempoet ligger de an til å ta 98 poeng i grunnserien. Ingen NHL-lag har misset Stanley Cup-sluttspillet med 98 poeng. De ligger i øyeblikket på andreplass i Atlantic Division, åtte poeng bak Boston.

Skadesituasjonen gir imidlertid grunn til bekymring. De mangler venstrevinger etter at Ilya Mikheyever ute i tre måneder etter en håndledd-operasjon. I tillegg er Trevor Moore og Andreas Johnsson begge satt på sidelinjen med henholdsvis hjernerystelse og en skade i leggen. Alex Kerfoot, som har vært center i tredjerekken, har vært plassert som venstreving i rekken sammen med Tavares og Nylander. Pierre Engvall har nå tatt over som center i tredjerekken, samme posisjon som han hadde hos AHL-laget Toronto Marlies.

Minnesota har også slitt med skader, men kaptein Mikko Koivu kan være tilbake til kampen mot Toronto. Han trente lørdag, men var ikke med da Minnesota tapte 1-3 mot NY Islanders natt til mandag.

Zuccarello og lagkameratene skal spille 16 av de neste 19 kampene hjemme i Xcel Energy Center, og kampen mot NY Islanders var den første av fire hjemmekamper på rad. Det er ingen lag i NHL som har spilt flere bortekamper enn the Wild denne sesongen. De har vært gjester 24 ganger.

Minnesota har hatt et godt tak på Toronto. De har faktisk vunnet ni av de siste tolv kampene mot kanadierne, men lagene har tre seire hver på de seks siste, og forrige gang lagene møttes i Xcel Energy Center vant Toronto.

Det har vært tette og jevne kamper mellom Toronto og Minnesota, og jeg tror ikke kampen på nyttårsafren blir noe annerledes. Toronto har den fordelen at de har en dag mer hvile, og det kan kan bli avgjørende. Samtidig har Minnesota tapt to av de tre siste hjemmekampene. Jeg vurderte U på denne kampen, men tror mest på tap til Zuccarello & Co. Oddsen på borteseier til Toront er 2,35.

