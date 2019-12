Zuccarello og Minnesota jakter sin femte strake seier

Tampa Bay Lightning er et av NHLs svakeste hjemmelag. Vi tror Mats Zuccarello og Minnesota Wild vinner nattens kamp i Amalie Arena.

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på to kamper fra Premier League, i tillegg er det to kamper fra Coppa Italia. Norge er i aksjon i håndball-VM i Japan og møter Angola. På hockeyfronten er det full serierunde i Getligaen, i tillegg er det full serierunde fra SHL i Sverige og. Natt til fredag er det ni kamper i NHL. I Østersund er det verdenscup skiskyting for kvinner, der er det 15 km på programmet.

Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild B 3,55 (spillestopp kl 00.55)





Tampa har hatt en skuffende første tredjedel av sesong. De var ventet å vinne Eastern Conference, men ligger helt nede på ellevteplass i Eastern Conference før nattens kamper.

Etter tre strake tap vant de etter spilleforlengelse borte mot Nashville natt til onsdag, men det er ikke på bortebane Lightning har sviktet. Det er derimot hjemme i Amalie Arena de ikke har fått det til å klaffe. Lightning står med bare 13 poeng etter elleve hjemmekamper. Kun NJ Devils og Detroit Red Wings har tatt færre poeng enn dem på egen is så langt. Samtidig skal det opplyses at Tampa er et av lagene i NHL som har spilt færrest hjemmekamper hittil, så de kan forbedre statistikken noe. Det er likevel ikke tvil om at de har underprestert.

Nå venter en tøff match mot et Minnesota Wild-lag som har spilt seg i form. Lightning har en dårlig statistikk mot lag fra Central Division. De har tapt syv av de ni siste kampene. Wild har også hatt et godt tak på Tampa i de siste kampene. De står med tre strake seire mot Florida-laget. Da lagene møttes i Tampa i mars vant Minnesota 3-0. Jeg tror Zuccarello & Co. kan lage problemer for Lightning også denne gangen. Wild er i form.

Mats Zuccarello og Minnesota Wild tok sin fjerde strake seier natt til onsdag, da de slo Florida Panthers 4-2 på bortebane. Jeg satt selv oppe å så kampen. Det var Florida som kom best i gang, og de spilte seg frem til de største sjansene i første perioden. De gikk til pause med en fortjent 2-0-ledelse.

Men Minnesota slo brutalt tilbake i andre perioden. Jason Zucker snappet pucken, gikk alene over isen, der han lurte målvakt Chris Driedger og reduserte til 1-2, før Zuccarello utlignet til 2–2. I den tredje perioden sendte Carson Soucy Minnesota i ledelsen, før Luke Kunin satte inn kampen siste mål et drøy minutt før slutt.

Etter en elendig start på sesongen for Wild står de nå med ti kamper uten tap i ordinær tid. Tre kamper er riktignok tap etter spilleforlengelse, men nå er laget kun seks poeng bak Colorado Avalanche, som er nummer to bak suverene St. Louis Blues i Central Division. Lagets førstemålvakt Devan Dubnyk er ute, men erstattere har gjort en glimrende innsats. Det er ennå ikke bekreftet hvem som står mellom stengene i natt, men mye tyder på at det blir Alex Stalock. Hos Tampa er det trolig Andrei Vasilevskiy som står i mål.

Wild er i flytsonen. De har vunnet seks av de siste åtte kampene, og de har tatt poeng i de siste ti. Jeg tror på en ny seier til Minnesota her. 3,55 i odds på Minnesota er absolutt verdt å forsøke.

