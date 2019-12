Zuccarello og Minnesota må tilbake på vinnersporet

Minnesota gikk på et braktap mot Carolina Hurricanes lørdag. Vi tror Zuccarello & Co. slår tilbake i nattens kamp mot Anaheim.

Tirsdagens langoddsprogram byr på åtte kamper fra den siste runden av gruppespillet i Champions League og det er flere meget interessante kamper, og høydepunktet er naturligvis Erling Braut Haaland og hans FC Salzburgs hjemmekamp mot Liverpool. I tillegg er det midtukerunde i Championship og det er kvartfinaler i Champions League ishockey. Håndball-VM ruller videre, der blant annet Sverige skal ut i en meget viktig kamp mot Romania. På ishockeyfronten er det returkamper i kvartfinalene i Champions League, og natt til onsdag spilles det hele tolv kamper i NHL.

Minnesota Wild - Anaheim Ducks 1,82 - 3,95 - 3,10 H (spillestopp kl. 0155)

Etter å ha tatt poeng i elleve kamper på rad, tapte Minnesota Wild 2-6 mot Carolina Hurricanes lørdag kveld. Etter en svak start på serien har Mats Zuccarello & Co. nå spilt seg i form. Før kampen i PNC Arena i Raleigh lå de an til ta innpå den lengste rekken med 13 poenggivende kamper på rad fra 2016.

Men det ville seg ikke sånn lørdag.

Etter en bra start hvor Wild åpnet offensivt og etter bare to minutter gikk i ledelse, snudde Hurricanes kampen og tidlig i andre periode ledet vertene 3-1. Zuccarello skapte ny spenning da han reduserte til 2-3 halvveis ut i andre perioden, men nærmere kom de ikke. Hurricanes vant kampen 6-2.

Mats Zuccarello spilte totalt 17 minutter og 49 sekunder i lørdagens kamp. Han har på 26 kamper hittil i sesongen scoret seks mål og hatt ti assists.

Minnesota-trener Bruce Boudreau vet at Wild ikke kan slappe av, selv om de har klatret på tabellen i Central Division. De ligger på femteplass før kampen natt til onsdag, ti poeng bak serieleder St. Louis Blues.

Verken Minnesota eller Anaheim har fått dreisen på overtallsspillet denne sesongen. Anaheim ligger på 30-plass i power-play-effektivitet (10,5 prosent).

Anaheims dårlige utteling i overtallsspillet gjorde at de tapte 2-3 mot Winnipeg Jets søndag. På stillingen 2-2 tok Jets seieren med en overtallsscoring da de kun gjensto drøye fire minutter av den tredje perioden. The Ducks klarte ikke å utnytte sine to power play-spill. California-laget har ikke vunnet to kamper på rad siden månedsskifte oktober-november. Likevel; Anaheim er kun seks poeng bak en playoffplass i Western Conference.

Selv om Minnesota hadde elleve strake kamper med poeng, så er også Wild utenfor playoffplassen De er tre poeng bak Vegas som innehar den sisteplayoffplassen før nattens kamper.

Wild mangler også en del sentrale spillere. Målvakten Devan Dubnyk har vært ute i de ti siste kampene på grunn av helsetilstanden til konen, Jennifer. Han spiller heller ikke mot Ducks. Det er bekreftet at finske Kaapo Kahkonen står mellom stengene i nattens kamp. Han har klart seg bra, og jeg tror det styrker sjansene til Minnesota i denne kampen.

Det er ikke bare Dubnyk som er ute, også forsvarsspilleren Jared Spurgeon mangler hos vertene. Han har vært ute i de to siste kampene med en skade i hånden. Minnesota har også måttet klare seg uten center Mikko Koivu i de to siste kampene. Det er usikkert om han blir spilleklar til nattens kamp.

The Ducks må klare seg uten Nick Ritchie som pådro seg en kneskade i kampen mot Washington Capitals nylig. Han kan bli ute i så mye som seks uker.

Tross 2-6-tapet mot Carolina, så har Minnesota vist bedre form enn Anaheim de siste ukene. Jeg tror det er enrevansjesugen Wild-gjeng som går på banen i natt hjemme i St Paul. 1,82 i odds på hjemmeseier til Zuccarello & Co. er ok.

