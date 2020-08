Zuccarello og Minnesota slår tilbake i kveld

Mats Zuccarello og lagkameratene

Historisk er kamp nummer tre avgjørende når stillingen er 1-1 etter de to første matchene. Statistikken viser nemlig at laget som vinner kamp tre, vinner best av fem serien i 75 prosent av tilfellene.



Minnesota Wild - Vancouver Canucks 2,20 - 3,65 - 2,45 H (spillestopp kl. 20.25)

NHL-sluttspillet. Kampen spilles i Rogers Place i Edmonton. Kamp 3. Det står 1-1 i kamper så langt.

Minnesota og Mats Zuccarello vant første kampen overbevisende 3-0, men Canucks slo tilbake i den forrige matchen og vant 4-3. Vancouver scoret tre av de fire målene med like mange spillere på banen, mens Wild har ennå ikke scoret fem mot fem. Minnesotas sveitiske stjerne Kevin Fiala scoret to ganger i løpet av de siste to og et halvt minuttene med en ekstra angrepsspiller på banen etter at keeper Alex Stalock ble satt på benken når Wild var i angrep.

Keeper-trøbbel for Wild

Nettopp Stalock kan bli avgjørende. Han slapp inn fire mål på 28 skudd natt til onsdag, og er et svakt punkt hos Zuccarello & Co. Det er derfor mulig at Wild vil sette inn Devan Dubnyk i torsdagens match. Dubnyk var ute i november og desember fordi konen var syk, men før årets sluttspil hadde han spilt alle 26 sluttspillkampene etter at han kom til klubben fra Arizona Coyotes i 2015.

Med Micheal Ferland ute vil Zack MacEwen kunne få sin debut i NHL-sluttspillet. Han vi antakeligvis spiller høyreving i tredje- eller fjerderekken. Toffoli, Gaudette og Roussel er alle usikre til denne matchen, men Canucks har stor bredde i troppen offensivt.

Det viste de i den andre kampen mot Minnesota. Da gikk Loui Eriksson og Jake Virtanen inn og erstattet Toffoli og Gaudette, og de vil sannynligvis gjøre det samme i torsdagens kamp om det blir nødvendig.

Ingen overtallsmål

Minnesota var overlegen i den først kampen mot Canucks, men de fikk bittert erfare i kamp nummer to at Vancouver ikke er noen walkover. Etter kun å ha hatt fem skudd i 0-3-tapet natt til mandag, slo Canucks to førsterekker til med å score alle fire målene i den andre kampen. Samtidig er det verdt å påpeke at Minnesota ikke spilte noen dårlig kamp. Hovedproblemet var at keeper Stalock leverte en svak kamp. I tillegg klarte ikke Wild å utnytte overtallsspillene, slik de pleier. Slik kampen utviklet seg i tredje perioden hadde de antakeligvis bare trengt et par minutter mer for å få kampen til spilleforlengelse.

Minnesota har gjort det bra i kampene mot Vancouver De har vunnet fem av de syv siste kampene mot kanadierne. Vi tror Mats Zuccarello og lagkameratene slår tilbake i kveld og vinner kamp nummer tre. Oddsen på Wild-seier er 2,20. Det er spillbart.

