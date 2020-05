17. mai fest på Øvrevoll

Som vanlig byr Øvrevoll på galopp på nasjonaldagen. Det er internasjonal V64 og V4 på Norges eneste galoppbane.

Gratulerer med dagen. Som vanlig på Norges nasjonaldag byr Øvrevoll på løp. Normalt er det en folkefest, men i disse Coronatider blir det ikke publikum på landets eneste galoppbane på 17. mai i år. På Øvrevoll er det både internasjonal V64 (spillestopp kl 12.45) og V4 (spillestopp kl 13.35) . Litt senere søndag er det klart for Copenhagen Cup og internasjonal V75 (spillestopp kl 15.00). fra Charlottenlund. Og til sist er det internasjonal V65 på Momarken med spillestopp kl 18.15.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Veldig gledelig er det uansett å kunne fortelle at alle disse løpene kan du se gratis på Nettavisen. Sendingen starter allerede kl 11.30

I denne artikkelen skal det heretter handle om Øvrevoll. Her er det altså både internasjonal V64 med spillestopp, mens V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 13.30.

Vi tror på Lopez og Petersen

Niels Petersen går i år inn for sitt tiende strake trenerchampionat på Øvrevoll. I tillegg har han klart flest seire på nasjonaldagen med 18 vinnere. Når det blir gress og storløpene nærmer seg, da våkner stall Petersen. Slik er det også med Carlos Lopez. Han har stor appetitt for storløpsseire. Han ble champion på Øvrevoll fem år på rad fra 2014-18, men ble slått av Jan-Erik Neuroth i fjor. I år vil han gi alt for å ta tilbake tittelen. Han er også beste jockey på nasjonaldagen med 17 gevinster. Mange har han og Niels tatt sammen.

Apropos Carlos Lopez. Han er tippet først i fire løp, annen i ett og stor outsider i ett løp (topphesten Our Last Summer, som mislyktes i fjor og nå prøver sprint for første gang siden han var to i år). Det er en liten oddsbombe om Carlos ikke kommer i vinnerpaddocken søndag, trolig vinner han flere enn ett løp..

Begge bankeren fra Petersen/Lopez

Bankerne blir 6 Wishformore i V64-1 og 11 Ramone i V64-5. Som for de aller fleste dreier det seg om årsdebut, men rapportene er i alle fall gode på begge hestene. 11 Ramone blir også vår DD-banker.



Vi lager også et trehesters-lås i V65-3/V4-1. Der gir vi tilliten til 5 Ascot Brass, 8 Silent Night og 6 Everest Voice. Sistnevnte er urutinert, men imponerte stort på åpningsdagen.

