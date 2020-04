Åby med et herlig vorspiel

Herlig vorspiel foran lørdagens gedigne V75-jackpotomgang! Spennende lunsjomgang som kan gi bra betalt! Du tar vel rygg på våre oppdaterte V4-vurderinger til løpene på Åby?

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.



På Eksperten suste SAMTLIGE bonger inn, og de var som følger:

* 16 bonger a Kr.500 (10 andeler a Kr.50/5 andeler a Kr.101/4 andeler a Kr.125) betalte ut Kr.18 676 hver seg.

* 5 bonger a Kr.1 000 (5 andeler a Kr.200/4 andeler a Kr.250) betalte ut Kr.20 143 hver seg.

* 8 bonger a Kr.1 200 (4 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.21 121 hver seg.

* 3 bonger a Kr.2 000 (4 andeler a Kr.500/6 andeler a Kr.330) betalte ut Kr.23 566 hver seg.

* 1 bong a Kr.3 000 (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 544.

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.



Infoen på dagens beste banker var som følger:

V65-3 : 10 Lidaz Katzner – Dette er et FRYKTELIG dårlig løp, og vi går for et bankerspill på en hest vi ble veldig imponert over sist. På en åker av en bane var denne knallgod, og vant veldig enkelt via 15,8 s 800m. Burde være ytterligere forbedret til denne starten, kusken duger godt, og blir det bare ikke feil fra baksporet så må sjansene være store. VI BANKER!

Nesten supertreff på Lerums V75-systemer til Halmstad 13. april

Vi var dessverre ikke i nærheten på de flate bongene i denne V75-omgangen, men undertegnedes TRE SYSTEMER (4 andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200) var ikke langt borte fra veldig store kroner. Med SINGEL UTGANG på storskrellen Benjamin H.C. (5%) og banker på Disco Volante (1-valg) satt vi bra på disse systemene, men måtte tilslutt nøye oss med TO SEKSERE samt en haug med femmere. Utbetalingen på disse systemene var fra Kr.23 660 til Kr.24 346,-. Korrekt rekke betalte ut enorme 1,5 millioner!



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Åby byr på et herlig vorspiel i forkant av den GEDIGNE V75-omgangen på lørdag hvor det altså er JACKPOT med svimlende 27.976.722 ekstra i sjuerpotten! Når det gjelder denne lunsjomgangen så er det fakta et bra potensial i den, og vi blir alt annet enn overrasket om det blir bra med penger til de med riktig V4-rekke. Vi skal til lukene med følgende:

V4-1 : 3 Vulcano O.P. – Er en grunnkapabel hest som gjør en svært spennende start i regi Robert Bergh. Duger normalt godt i et løp som dette om Bergh har greid å løfte den litt, og vi liker dessuten skarpt at det blir skorykk på alle fire for første gang etter den kom til Sverige. Plasseres frekt foran 2 Love Håleryd.

V4-2 : 6 Cleopatra Mystique – Er en hoppe som Thomas Uhrberg holder veldig høyt, og den er mye bedre enn det grunnlaget den har på konto. Vant enkelt sist, mens den var strålende etter et tøft opplegg/galopp nest sist. Kan garantert senke rekorden sin en god del, og selv om det stadig blir tøffere i mot så duger den. SPILLES!

V4-3 : 7 Bordeaux S. – Her er det veldig jevnt, og en relativt bred gardering trenger ikke å være dumt. Vår ide er bedre enn raden, og duger normalt godt i et løp som dette. Feilet med volte sist, men akkurat det var ikke overraskende. Avsluttet bra nest sist, og var positiv toer bak en såpass god hest som King Of Everything tredje sist. Nå kan seieren komme, og denne må med på ALT!

V4-4 : 9 Vulcano N.P. – Var med på en luftig førsterunde sist, og holdt fullt godkjent med tanke på det harde tempoet. Fjerde sist gikk den 12,7 med en kort galopp, og var meget god. Kommer her ut i veldig riktige omgivelser, og med tempo skal mulighetene være gode. SPILLES!