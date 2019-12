Adielsson har V64-bankeren

Bankeren kan ikke få en bedre oppgave enn dette! Flere mulige superobjekter samt en storfavoritt i trøbbel! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte travtips?

Eskilstuna byr på en svært fin V64-omgang denne kvelden, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss til. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V64-4, og der må vi bare tro HARDT på 6 Hobby De L'iton. Kan ikke få et spesielt mye bedre løp enn hva som venter, og den tar seg av det løpet om det ikke skjer noe spesielt underveis. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 2 Scellino Luis – Er veldig på riktig vei i regi Hans Adielsson, og den skal passes i innledningsløpet. Har to ganger på rappen kommet til mål med krefter igjen etter passive opplegg, og den har fungert tilfredsstillende. Har smellfine betingelser foran seg i kveld, den er sikret et bra opplegg, og den dukker opp på foto om det bare klaffer litt underveis. OBS!

V64-2 : 11 Dark Roadster – Er betydelig bedre enn raden, og den fortjener virkelig en seier. Ble plukket ned på streken tredje sist, mens den passerte mål som mer eller mindre ubrukt nest sist. Nå sist mistet kusken starten, og den tapte lengder direkte. Gikk siden et sterkt løp til tredje. Vi liker utviklingen på denne 3-åringen, og blir det bare litt tempo så duger den godt mot en billig gjeng som dette. OBS!

V64-3 : 1 Xanthis April – VIDÅPENT amatørløp hvor en bred gardering kan vise seg å være veldig smart. Her er fakta ingen helt sjanseløse, og vi blir alt annet enn overrasket om det skreller til. Hesten vi plasserer knepent først gikk helt OK i kulissene etter pause sist, men hadde nok også godt av det løpet i kroppen. Burde være ytterligere forbedret til starten i kveld, og blir den bare ikke fast innvendig så er den mer enn god nok i et løp som dette. SPILLES!

V64-4 : 6 Hobby De L’iton – Kan ikke få en billigere oppgave enn dette, og den taper ikke dette løpet om den ikke rører det til for seg. Spurtet strålende etter pause sist, og fikk et stort pluss i kanten av oss. Var også klart best nest sist, mens den tredje sist var klink overlegen. Erik Adielsson opp må være spennende, og når vi også her snakker om en hest som er vant å ha sko på alle fire, ja, da kan ikke vi gjøre annet enn å tro hardt på denne favoritten. DETTE ER VÅR BESTE BANKER I OMGANGEN.

V64-5 : 7 Ivanhoe – Her blir 9 Fille AM knallhardt betrodd, men vær OBS på at den debuterer for ny trener, den har hatt pause, og må dessuten gå med sko på alle fire. Har tidligere ikke dradd skinnet av pølsen med sko på alle fire, og denne må vi bare prøve å felle. Vår ide er KNALLGOD, og mye bedre enn det grunnlaget den har på konto. Debuterte med seier for sin nye trener sist, og den viste bra skalle tilslutt da. Kan muligens stege gratis til tet fra sitt perfekte spor her, og skulle det skje, ja, da er dette løpet over. Er en BANKER for de frekke!

V64-6 : 9 Global Thunder – Interessant finale hvor det vil bli laddet på flere hender. Vår ide vil nyte godt av det, og den skal ikke bli enkel å stå mot nedover oppløpet. Plukket ned 2 Concrete Dee fra dødens sist (11 s 800m), og var helt strålende for dagen. Er nok best når den får gå med i rygger, og det gjør den her. Kan fort komme på lette bein tilslutt her, og den er selvskreven på bongen. SPILLES!