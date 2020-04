Adrian byr opp til V65-fest på Sørlandet i kveld

Velkjørende Adrian Solberg Akselsen har fire gode vinnersjanser i kveldens V65-omgang fra Sørlandets travpark og kusker blant annet vår V65-banker.

En vidunderlig lørdag står foran oss med lørdagens internasjonale V75-omgang på Åby som det soleklare spillemessige og sportslige høydepunktet. Her er det jackpot og hele 29 millioner ekstra i sjuerpotten og det ventes voldsom omsetning. Lørdag kveld er det så klart for V65 og V4 fra Sørlandets travpark.

Det har vært veldig flyt på Nettavisens tips den siste uken. Her er de største høydepunktene:

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra kr 500 (ti andeler a kr 50/fem andeler a kr 101/fire andeler a kr125) til kr 1 980 000 (fire andeler a kr 500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var kr 5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra kr 1 000 (fire andeler a kr 250 / fem andeler a kr 200) til kr 2 000 (fire andeler a kr 500). Utbetalingen på disse var fra kr 6 245 til kr 6 717

Stjerneklaff i V4-lunsjen på Bro Park onsdag 22. april

Våre galoppeksperter leverte fremragende tips til onsdagens V4-lunsj på Bro Park. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten.

Herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag

Det ble herlig fullklaff for mitt største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Ellevill V65-fest med Lerum på Färjestad lørdag kveld

Det ble storeslem for Rolf Lerums V65-tips til Färjestad lørdag kveld. Han lanserte 2. valget 10 Lidaz Kratzer i V65-3 som kveldens banker mot omgangens største favoritt 1 Enjoy's Top Gun og spilleforslaget på 432 kr satt som et skudd og betalte tilbake praktfulle 18 676 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 33 andelslag. Disse fordelte seg slik:

1 andelslag med ti andeler a kr 50 - utbetaling kr 18 676

3 andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 18 767

12 andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 18 767

1 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 20 143

4 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 20 143

8 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 21 121

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med seks andeler a kr 330 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 24 544

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

I denne artikkelen retter vi nå fokuset mot Sørlandets travpark og kveldens V65-omgang. Merk at V65 har spillestopp allerede kl 19.30 i dag. I tillegg er det internasjonal V4 som omfatter de fire siste V65-løpene. Her er det spillestopp allerede kl 20.14. Det er en herlig meny Sørlandet byr på i kveld og for n'te gang denne uken, er det en Frode Hamre-trent hest jeg tyr til som V65-banker.

Imponerte i norgesdebuten

Det handler om 1 Rare Glide i V65-1. Den fireårige USA-fødte vallaken fløy som en vind nedover oppløpet i norgesdebuten på Jarlsberg 12. mars. Hadde førstespor bak bilen da, men ble kraftig overfløyet og hadde i fjerde innvendig. Lars Fredrik Kolle tok seg ut i andrespor på siste bortre og hadde en mil frem til lederen da. Hesten avsluttet strålende til andre, men ble disket fordi Kolle hadde skaffet seg åpning på ureglementert vis på siste bortre. I kveld er Rare Glide en av to strekhester og Adrian Solberg Akselsen er kusk. Hesten har et gaveløp foran seg og dersom han ikke rotet seg på galopp, skal det være snakk om en vinner. 1 Rare Glide er min V65-banker på Sørlandet i kveld.

Djøseland utfordrer favoritten

Adrian Solberg Akselsen er også kusk bak den store favoritten 7 Bork Viking i V65-2. Denne debuterte for Frode Hamre med helenkel seier på Jarlsberg 6. mars og her er det nok mye å gå på. Skal dog hente 20 meter på den treårige debutanten 1 Grude Elling og det trenger ikke bli lett. De to hestene skiller seg uansett noe ut i V65-2.

Tjomsland versus Djøseland

Kjetil Djøseland har også en klar vinnerkandidat i V65-3 i form av løfterike 1 Troll Sterk Solan. Fireåringen var helt nede på 30.1/2080 meter i seiersløpet på Forus for halvannen måned siden og her er det nok mer å gå. Utfordres i første rekke av Tjomsland-duoen 5 Tekeld (spennende årsdebut) og 10 Vestpol Loke.

Kanongod i seiersløpet sist

Adrian Solberg Akselsen er nøkkelkusken på Sørlandet i kveld, og også i V65-4 sitter han opp bak min favoritt. Fireårshoppa 1 Likeit Or Leaveit innfridde endelig som en vinner i sin siste start på Bjerke, etter at trener Frode Hamre hadde snakket varmt om henne ved flere tidligere tilfeller. Vant i tillegg fra dødens og imponerte da. Står dog i et sjanseartet førstespor i kveld, men skal uansett stå som favoritt i løpet ettersom hovedutfordrerne 10 Diesolo De La Lune og 12 Date Night begge har trukket bakspor.

Tjomsland har beste hesten

Det kan bli favorittpreget på Sørlandets travpark i kveld og også i V65-5/DD-1 støter vi på en klar favoritt. 9 Valle Hugo er den klart beste hesten og kjører Øystein Tjomsland i trav med den kapable femåringen, er det snakk om en meget solid vinnersjanse. I DD-spillet får 9 Valle Hugo full tillit.



Men siden Valle Hugo har sine nykker og ikke alltid opptrer slik Tjomsland ønsker, er det verd å spe på med garderinger i både V65 og V4-spillet.

Akselsen kan ta firling

I V65-6/V4-4 blir 1 Loveyou Hangover stor favoritt, men det er verd å merke seg at vallaken står tøft inne på pengene i dette løpet. Løpet er delt etter grunnlag og med 168 000 kroner på konto, har favoritten minste penger på konto. Mest penger på konto har høykapable 8 Brage Hindø, men Hamre-traveren har grunnet det også fått det vanskelige åttendesporet bak bilen. Skuffet litt fra tet sist, men på kapasitet er Brage Hindø den klart beste hesten i V65-finalen. Adrian Solberg Akselsen kusker og kan faktisk vinne fire løp på Sørlandet i kveld.