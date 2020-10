Åpen lunsjomgang med frekke objekter

Topphest, men blir likevel litt bortglemt! Tøffing fra Norge slår endelig til? Utfordringene står i kø på Färjestad mandag, og vi tror på flotte kroner til lunsj! Du tar vel rygg på våre oppdaterte tips?

Färjestad innleder uken med en ÅPEN LUNSJOMGANG, og dette er en omgang som kan gi meget solid betalt. Vi spiller bankerfritt, og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 12 Lovato America – Skal ha en bra sjanse i svært billige omgivelser som dette. Utgangsposisjonen er dessverre «kald» på en oppjaget sprint, men her er det uansett såpass enkel motstand at vi er klart inne på at den likevel kan runde til seier. Var ikke på topp sist, men ble trolig felt av en elendig bane da. Gangen før var den helt OK mot betydelig bedre motstand enn hva som venter nå. SPILLES!

V4-2 : 8 Diesolo De La Lune – Et utrolig fint løp med mange gode hester i grunnlaget venter, og her plukker vi med oss en del hester. Vår ide gikk OK etter en liten pause sist, og er fort ytterligere forbedret til denne oppgaven. Distansen nå takler den nok bedre enn de aller fleste. SPILLES! PS. 3 Enjoy’s Top Gun – Blir hardt betrodd, men er meldt med sko på alle fire, og på den balansen har den ikke vunnet tidligere…

V4-3 : 10 Arc En Ciel – Vant to løp i fjor, men har enda ikke fått vinne i år. Er dog betydelig bedre enn raden, og satt bom fast sist. Får den bare aksjonen å stemme så er dette en bra hest i grunnlaget, og den duger alle dager i uken i et løp som dette. Prøves som et helfrekt spill i et ellers veldig jevnt løp.

V4-4 : 10 Great Winner – Er egentlig en KNALLGOD hest i grunnlaget, og den leverte flere råsterke innsatser i fjor. Kommer nå ut etter en lengre pause, den står nydelig inne i grunnlaget, og det er tydelig at Magnus Jakobsson har ventet litt på denne oppgaven. Slår til som en ordentlig godbit i finalen?