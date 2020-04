Åpen lunsjomgang med stort potensial

Bankeren var ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut! Herlige objekter som vil gjøre livet surt for overspilte favoritter! En solid lunsjopptur i vente?

Lerum med DD-FEST på Axevalla 1. april - 20 oddser innfridde!

Undertegnede serverte KRUTTSTERKE DD-TIPS på Axevalla 1. april, og det ble en saftig opptur for dem som tok rygg! Steindype Riva Renn (7-valg - odds 20,73) ble servert som en fantastisk ide, og med vår andre tipsener Rackham (DD-1) i boet så ranket vi altså DD på en rekke! DD-oddsen ble saftige 62,83!



Fikk du med deg følgende info:

V4-3 : 6 Rackham – Kommer ut etter pause, og den skal regnes direkte. Har nemlig trent fint i vinter, og dette er en traver som Christoffer Eriksson har store ambisjoner med i år. Har fått et skarpt jobb i kroppen inn mot dette løpet, og den er godt forberedt. Vinner normalt om den leverer i nærheten av sitt beste, og vi iler til med tipsnikken.

V4-4 : 7 Riva Renn – Spurtet meget sterkt etter pause nest sist, og den varslet toppform da. Vi varslet derfor for den sist, men da ble det galopp direkte når den delvis ble sjenert på startsiden. Er utrolig bra de dagene den henger sammen som den skal, den er lynrask fra start, og trives med Stian Eilefsen. Prøves som en helfrekk ide i finalen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Solvalla byr på en åpen og spennende V65-omgang til lunsj. De soleklare bankerne finnes ikke i denne omgangen, og bankeren vi landet på var ingen favoritt når tipset vårt ble lagt ut. Vi tror dog HARDT på 4 The Bald Eagle i finalen. Møtte flere av årgangens beste hester i fjor, er på vei mot formen nå, og dette burde dreie seg om tet og slutt! Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 4 Moon Zappa – Spurtet knallbra sist (11,5 s 800m), mens den ble sittende fast nest sist. Virker å ha funnet superformen, og den må være spillbar i innledningsløpet. Vår ide. 1 Daughterofdarkness – Kan være sjokket. Har fått noen løp i kroppen etter pause, og sist ble den altså sittende bom fast som fulltanket. Den så rett og slett veldig bra ut. Er kjapp fra start, den er sikret et bra opplegg, og skal ikke glemmes. OBS!

V65-2 : 4 Arctic Fun – Tet og slutt? Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den kom til mål med litt krefter igjen sist. Kan nok litt under 15 på en lynrask bane, og da sier det seg selv at den ikke blir enkel å ha med å gjøre. OBS! 11 Ian Boko – Har en råtten rad nå, men på ren kapasitet duger denne godt, og vi tviler på om Mika Forss hadde fortsatt å starte den om han ikke er fornøyd med den i jobbene. Kan skrelle!

V65-3 : 11 E.V. Mici – Har en overkommelig oppgave foran seg når det gjelder motstand, og den kan absolutt overraske i et løp som dette. Fikk ikke ligge i fred sist, og ble derfor noe stum til slutt. Her er den billig ute, og med flyt burde den dukke opp der fremme. OBS! 10 Fille AM – Radet opp i stor stil i sin gamle regi, men var svak når den debuterte for sin nye trener sist. Kommer ut etter pause, og vi vil gjerne se denne prestere for Fredrik B. Larsson før vi tar «bølgen»…

V65-4 : 8 Pelas Ethos – Småskummelt løp hvor spillerne strør på med hester. Vår ide ligger veldig i skorpen, og mot helt riktig motstand skal den passes. Spurtet fakta ganske fint sist (12,7 s 800m), og var ikke bunnskrapt over mål. Mats Gunnarsson hadde 31% seire i 2019, mens han i år ligger på 25%. Han duger altså SVÆRT godt i en sammenheng som dette. Vant også med denne hesten tredje sist. Slår til som en frekkis?

V65-5 : 11 Lennart Sjöhammar – Er ute mot en svært overkommelig gjeng i dette lunsjløpet, og nå kommer seieren? Viste 10,9 s 900m sist, og viser den noe tilsvarende her så skal de andre få kjørt seg. Virker ikke helt å bli tatt på alvor, men oss «lurer» dem ikke. MÅ MED PÅ ALT!

V65-6 : 4 The Bald Eagle – Er dagens HALMSTRÅ i en utfordrende V65-omgang til lunsj. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den fullførte klart bra sist. Det løpet ble vunnet av knallgode Djokovic. Var i fjor ute mot noen av de beste i årgangen, og dette er en traver med meget god grunnkapasitet. Med to løp i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna så er vi altså klart inne på at det er dags. Er veldig kjapp fra start, her burde det bli gratis tet, og siden renner den unna på en lynrask bane? ALL IN!