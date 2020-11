Åpen og spennende V64-omgang fra Bollnäs

Våre litt større bonger er UTEN bankere. Veldig utfordrende omgang som skal gi solid betalt! Du blir vel med oss i jakten på storcashen?

Lerum med solide V75-tips på Klosterskogen 21. november - tok du rygg?

Alt av V75-bonger satt denne lørdagen, og det ble servert meget gode V75-tips. Den lille bongen til Kr.180 satt som et skudd, og betalte ut Kr.2 902,-. Mjølner Røder (7,5%) og Always on Time (19,1%) stod begge først på ranken, og følgende info ble servert:

V75-1 : 6 Mjølner Røder – Har fått et løp i kroppen etter pause, og Mjølnerød har matchet sin springer perfekt inn mot denne oppgaven. I kriteriet fjerde sist så var den et hode bak 9 Grisle Tore GL over mål, og er altså nå 20m billigere ute. I det samme løpet slo den 8 Grude Elling, og stod også likt med 7 Kavaleren. Nå kan det være duket for seier igjen, og vi iler til med tipsnikken!

V75-4 : 3 Always On Time – Her er det bare å lukke ørene for alt snakk om taktikk, og om hva de skal gjøre med Always On Time. Her har garantert Vidar Hop en plan, og det er å blåse til tet for så å slippe. Solgte seg meget dyrt fra tet sist, og det vitner om toppform. På lørdag vil det være sjokkerende om man ikke satser på rygg leder (skal ha rygg over denne distansen mot eliten), og deretter komme på siste indre. Vi tror MYE på et slikt opplegg, og vi er klart inne på at det kan da ende med seier. SE OPP!

Lerum med ny V4-fulltreffer i lunsjen - denne gangen til Örebro 19. november

Undertegnede traff igjen godt i lunsjen, og igjen var det systemet (fire andeler a Kr.500) som suste inn. Utgang på godbiten Enzo AM (2-valg) var grunnen til at vi kom til utbetalingslukene. Nå ble V4-utbetalingen herlige Kr.13 861,-



Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets.



Bollnäs byr på en svært spennende, og åpen V64-omgang torsdagskveld. Dette bør gi meget solid betalt, og vi jakter storcashen med flere frekke objekter.

Ta rygg på følgende:

V64-1 : 5 Nelson August – Vinner dette løpet feilfritt, og det er snakk om en motivert favoritt. Gikk meget sterkt mellom et par galopper sist, mens den viste 26/1400m etter galopp nest sist. Vi liker ikke disse galoppene den har hatt på slutten, og nøyer oss derfor med å sette den først. Motivert, men…

V64-2 : 9 Fleur Mearas – Har fått to løp i kroppen etter at den skiftet trener, og den er i en veldig bra form. Feilet når Lövdal skulle bakke seg luker på siste bortre sist, tapte en del, men kom sterkt tilbake. Til denne starten rykker man skoene rundt, og fester også på en forbedret vogn. Skorykk på hester etter Love You er noe vi liker, distansen takler den fint, og her må man være på vakt.

V64-3 : 3 Norrbo Odin – Er ingen hest man får inn på bestilling, men vær litt OBS på at den har perfekte betingelser foran seg denne torsdagen. Distansen liker den, og feilfritt er den med garanti med helt der fremme. Husk på at vi her snakker om en hest som møtte 11 Våler Nikolai fra likestart tidligere i år, og var kun slått med fire tideler over 2640ma da. Nå er den altså 60m billigere ute kontra dette løpet tidligere i år, og da sier det seg selv at man må være på vakt. Formen til Norrbo Odin er nesten som vanlig bedre enn raden, og vi roper et varsko.

V64-4 : 10 The World Is Mine – Småskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide blir neppe av de mest spilte, men den utvikler seg fint, og fullførte sterkt på en krevende bane sist. Vi hadde faktisk 14,4 s 700m på klokken, og da var altså banen alt annet enn bra. Gjør sitt beste hver gang, og her kan det være duket for seier om det bare klaffer litt underveis. PASSES!

V64-5 : 3 Front Pace – Trakk seg fra tet sist, men da ble det for tøft, og det kunne nesten ikke gå slik som det ble kjørt da. Skal kunne 14 fra eventuelt tet, og da blir den ikke enkel å fange. Settes frekt først i et interessant oppgjør.

V64-6 : 7 Valborg Marje – Har ikke fått vinne i år, men det er ikke kun hesten sin feil. Har hatt masse uttur, og spurtet voldsomt ved flere anledninger. Kom ut etter pause sist, og igjen spurtet den fantastisk bra etter et passivt opplegg. Møter dønn riktig motstand i finalen, og vi er veldig inne på at nå kommer årets første seier. MÅ BARE PRØVES!