Åpen og spennende V64-omgang fra Sverige

Umåker byr på en åpen og spennende V64-omgang i kveld. Flere av løpene er svært jevne/vriene, og dette burde gi bra med kroner. Kveldens beste banker kommer ut i finalen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på 5 Shut Up And Dance som har imponert på slutten. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 12 Flight Deck – Småskummelt innledningsløp hvor vi ikke stoler helt på favoritten. Vår ide har fått to løp i kroppen etter pause, og var svært tapper i nederlaget sist. Havnet da utvendig leder, og tapte kun knepent. Gikk 15,5/2100ma fra dødens, og det var en sterk innsats. Får nå opp Mats Djuse, motstanden skremmer ikke, og den må tas på alvor. OBS!

V64-2 : 9 Mjölner Apollo – Er feltes i særklasse best, men gjør altså sine beste løp uten baksko, og det er klart at slikt gjør oss noe usikre. Vi vet heller ikke hvordan den er med pigger i skoene, og nøyer oss dermed med å sette favoritten først og avstår fra et bankerspill. Rapportene på den etter pause er fine.

V64-3 : 11 Appearance W.F. – Her er det jevnt, og vi plukker med oss en del hester. Vår knepne favoritt var kanskje ikke helt på topp sist, men var klart positiv mot mye bedre hester enn dette nest sist. Her er det med veldig få unntak billig i mot, og Hanna Olofsson burde ha en flott sjanse å skrelle. PASSES!

V64-4 : 10 Forspärla – Hadde enkelt jogget rundt et felt som dette med full form, men den har ikke vært helt på topp de siste gangene, og det er klart at det gjør oss noe usikre. Kan ikke få en bedre oppgave enn dette når det gjelder motstand, og den skal stå først på ranken. Motivert, men…

V64-5 : 9 Highspeed Call – Det er mulig at denne er «ferdigløpt», men vi syntes den har vært ganske positiv på slutten, og den er ikke borte i et løp som dette om det bare skulle klaffe litt. Feilet som PIGG i stengt posisjon på oppløpet sist, og den så bra ut for dagen. Står riktig til for å smyge med nå, motstanden skremmer ikke, og vi blir ikke overrasket om denne kan komme på lette bein nedover oppløpet. OBS!

V64-6 : 5 Shut Up And Dance – Er den beste bankeren i omgangen, og den står alene på alt hos oss. Strålte i seiersløpet sist, og den gikk en morsk sluttrunde da. Gangen før var den tapper i nederlaget, og dette er en ordentlig bra hest i grunnlaget. Tåler dessuten å bli brukt underveis, og det meste ser bra ut på forhånd. ALL IN!

