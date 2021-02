Åpen V4-lunsjomgang fra Danmark

Skive står for mandagens V4-lunsj, og det er en omgang vi virkelig liker. To av avdelingene er svært vriene, og der garderer vi bredt. Du tar vel rygg i jakten på en saftig V4-opptur?

Vi sparker i gang en SÆRDELES INNHOLDSRIK uke, og en uke som vi virkelig ser frem i mot. Det finnes en rekke høydepunkter, og VRIMLER med jackpotomganger! Sjekk ut følgende:

18. februar : V65-JACKPOT på Forus med 411 181 ekstra i sekserpotten.

19. februar : V75-GULLJACKPOT på Bjerke. Dobbel sjuerpott.

20. februar : V75-DOBBELJACKPOT på Örebro med 4,6 millioner ekstra.

20. februar : V65-JACKPOT på Sørlandet med 534 303 ekstra i sekserpotten.

Samtlige godbiter i omganger er med på våre kupongforslag.

Når det gjelder dagen i dag så blir det naturligvis en V4-lunsj først, og også denne mandagen skal vi til Danmark. Skive står for løpene, og det er en ÅPEN og SPENNENDE V4-OMGANG som venter.



I V4-2 blir det hardt spill på en formtoppet 10 Elvis Shadow, og det er motivert. Den fikk det riktig nok sydd opp sist, men avgjorde da enkelt. Nest sist var den utrolig god i nederlaget, og falt virkelig med flagget til topps. Møter på dønn riktig motstand mandag, og vi banker den på våre to reduserte forslag.

På den store bongen tar vi oss råd å plukke med to kapable motbud i 2 Exclusive Rain og 9 Futteflagfis som begge holder toppform. De tre øvrige løpene er veldig jevne/åpne, og spesielt de to siste avdelingene garderer vi bredt.



Samtlige godbiter i omganger er med på våre kupongforslag.

