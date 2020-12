Åpen V64-omgang med stort potensial

Det er alt annet enn enkelt i kveldens V64-omgang til Mantorp, og dette gir fort meget bra betalt. Helfrekke objekter er jobbet frem, og her skal vi kjempe om store kroner!

Lerum solid V64-klaff 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for.

Mantorp byr på en åpen og spennende V64-omgang i kveld. De helt klare bankerne finnes ikke, og vi endte opp med å låse V64-1 på to hester. Ta rygg på følgende:

V64-1 : 6 Counterfeightr – Er MILEVIS bedre enn raden, og den må ha en stor sjanse i et billig innledningsløp. Fikk aldri sjansen sist, og ble da sittende bom fast over mål. Møtte da tøffere hester enn dette. Sko på alle fire er en balanse den liker, og den har vunnet flest løp på den balansen. Kusken er bra, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på denne.

V64-2 : 12 Golden Evasion – Her er det naturligvis kusken i mot, men hesten er god nok i massevis, og den skal virkelig passes. Ble sjenert til galopp sist, og hesten var faktisk nede i knestående. Gikk bra nedover oppløpet i kulissene når den fant travet, og var altså positiv. Nest sist avsluttet den meget bra, og da travet den altså 13,4/2140ma. Ingen gjør det i dette feltet. Runder til seier?

V64-3 : 4 Bearicecream – Dette er et meget fint hoppeløp, og MANGE kan vinne. Vår ide er en meget god hoppe i grunnlaget, og den har nå fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk. Fullførte sterkt sist, og var ikke mye slått da. Er fort ytterligere forbedret til kveldens oppgave, og må helt klart passes. Slår til som en godbit?

V64-4 : 9 Inspector Gadget – Er en tøffing, og den avgjorde sikkert sist. Er vant å gå med sko på alle fire, den liker den lange distansen, og motstanden skremmer ikke. Her kommer det en ny seier?

V64-5 : 5 Major Tallmadge – Her er det jevnt blant flere, og dette er et løp hvor det kan være smart å plukke med litt hester. Vår ide er MYE bedre enn raden, og sist ble den sittende bom fast som fulltanket. Har vunnet løp med sko på alle fire, og den balansen går helt fint. Kan åpne bak bilen, og havner den bare riktig på det så duger den. PASSES!

V64-6 : 2 Big Jim Pellini – Flott V64-finale med mye gode hester i grunnlaget. Vår ide kan fort gå ordentlig under radaren her, og det tar vi i mot med takk. Var helt strålende i november/desember i fjor, og vant blant annet to løp og var aldri utenfor trippelen. Kom tilbake etter et lengre avbrekk sist, løste enormt ut fra sitt bakspor, og fikk tet/rygg leder. Fant aldri lukene på oppløpet, og kom til mål med krefter igjen. Dette er en bra hest i grunnlaget, den står perfekt inne i løpet grunnlagsmessig, og gjør sine beste løp med sko på alle fire. OBS!