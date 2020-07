Åpen V65-omgang med potensial

Bodø serverer en av de fineste V65-omgangene som vi kan huske å ha sett på denne banen. Spesielt Bodø Grand Prix for de kalde og varme er blitt ekstremt fine løp. Vår største bong er uten banker, og her jakter vi på de store kronene!

Lerum med V5-fest på Sørlandet 17. juli! Kr.1 120 ble til Kr.12 612!

Undertegnede var på hjemmebane denne kvelden, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg på den største V5-bongen til Kr.1 120. Den satt nemlig som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.12 612,-. Vi gratulerer de som tok rygg!



Lerum med nye supertips i V64-spillet! Kr.864 ble til Kr.9 569! Du var vel med på moroa på Axevalla 17. juli?

Undertegnede serverte nye meget solide V64-vurderinger, og det meste satt til Axevalla 17. juli. Balsamine Font (17%) innfridde som en banker for de frekke! Bravo Santana (25%) lekte seg som en banker av stål! I finalen stod SKRELLEN Eric The Eel (6-valg / 8%) først, og strålende info ble servert. Vår bong til Kr.864 suste inn, og betalte ut svært fine Kr.9 569,-. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 8 Balsamine Font – Er BEST, og tar seg av innledningsløpet til bra odds i lukene? I debuten i Sverige tredje sist så avgjorde den veldig enkelt, og vi hadde da 11,0 s 800m på klokken. Så var den ute i storløpet med en million i førstepremie nest sist, og da feilet den fra seg en meget god plassering samt en lav 12-tid over 2140ma. Sist feilet den som svært godtgående i den siste svingen, og hadde travet langt ned på 11-tallet uten galoppen. Har gått med sko på alle fire, men nå rykkes dem. Er en banker for de frekke!

V64-6 : 4 Eric The Eel – En svært fin V64-finale venter, og dette er ikke helt lettløst. Det er nemlig jevnt blant de beste. Vår ide har sett SUPERBRA ut i Danmark, og kommer med toppform. Spurtet knallbra sist, mens den var enorm fra dødens nest sist. Har MYE inne, og burde egentlig hatt et høyere grunnlag enn hva den har. Prøves som et helfrekt objekt i finalen!

Lerum fikset feriepengene! Kr.240 ble til Kr.11 320! Du tok vel rygg i V64-spillet på Bergsåker 16. juli?

Undertegnede serverte DRØMMETIPS til jackpotomgangen på Bergsåker 16. juli, og ALT satt! Hector Sisu innfridde som en banker av stål, mens First Mel Hope innfridde som den nest beste bankeren. New Direction (4-valg) stod først på ranken, og det samme gjorde Aramis Bar (2-valg). Den MINSTE bongen på kun kroner 240 satt som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.11 320,- DD ble i tillegg ranket ut på EN REKKE, og gav en odds på herlige 62,25 - hvor mye fikk du på dobbelen? Sjekk ut følgende:

V64-5/DD-1 : 4 New Direction – Er en ung hoppe under en rivende utvikling, og den gikk et meget sterkt løp i kulissene etter startgalopp sist. Kom knallsterkt tilbake, og vi gav den et stort pluss i kanten. Minuset i kveld er at den skal gå med sko bak, og det trekker noe ned. Skal uansett regnes. 7 Young Highness – Ble sittende bom fast i det samme løpet, og likte tydeligvis å få opp en ny kusk. Er ikke ueffen med klaff.

V64-6/DD-2 : 2 Aramis Bar – Var solid i nederlaget mot 10 Hail Mary tredje sist. Var så langt under pari nest sist. Nå sist fullførte den sterkt, og gjorde igjen et solid løp. I kveld rykker Goop bakskoene på Aramis Bar, den er kjapp fra start, og fra dette sporet kommer nok Goop til å være på hugget direkte. Skulle han lykkes med å ta seg til tet så er fort dette løpet over, og den er spillbar i kveld.

Bodø serverer en av de fineste løpsdagene som vi kan huske å ha opplevd på denne banen, og spesielt Bodø Grand Prix for de varme og kalde ble to knallfine oppgjør. Det er ikke spesielt lettløst i V65-spillet, og vår store bong er derfor uten banker.

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 9 Yuma Kitten – Et veldig svakt løp innleder kveldens V65-omgang, og dette løpet er som en JAKT å regne. Vår ide er noe bedre enn raden, den kan ikke få et spesielt mye bedre løp når det gjelder motstand, og blir dessuten SOLID kuskeplusset med Hans Christian Holm. Er på foto i et løp som dette, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro en hel del på denne.

V65-2 : 9 Uberg Odin – Feilet i overlydsfart sist, og mistet en klar seier. Utvikler seg strålende for tiden, og feilfritt tror vi den bare vinner. Plasseres foran 2 Nordby Håp som er solid kuskeplusset med HC i kveld, og som varslet form sist. Motbudet!

V65-3 : 11 Kingofthehill F. – Avgjorde veldig sikkert sist, og har funnet formen nå. Står nesten på kronen riktig inne i dette løpet, og havner den bare ikke feil på det så må sjansene være store. Soleklar tipsener.

V65-4 : 12 Daragon – Er betydelig bedre enn raden, og kommer den bare seg rundt uten galopp så har den normalt en stor sjanse mot en billig gjeng. Prøves som en frekkis. 2 Mellem Stjerne Var ute i steintøffe omgivelser i Sverige sist, og det kunne naturligvis ikke gå. Nå er det langt billigere i mot, den står perfekt til på strek, og skal helt klart regnes.

V65-5 : 6 Philip Lyn – Har en drømmeoppgave foran seg i kveld, og dette dreier vel seg om tet og slutt? Leverte en TUNG sluttrunde sist, og vi har knapt nok sett den bedre funksjonelt på svært lenge. Nå kommer den ut på sin beste distanse, og fra dette sporet skal den suse til tet. Vi tviler på om 10 Mye Faksen som matches mot et V75-løp i Harstad vil bli kjørt veldig hardt med etter et lengre avbrekk, og det er nå man må prøve Philip Lyn!

V65-6 : 7 Kabanoss – En meget fin V65-finale, og her er det jevnt mellom de beste. Vår ide har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og er på vei mot superformen. Var med på litt kjøring underveis sist, før det ble rygg leder. Fant ingen luker på oppløpet, og ble sittende bom fast. Er lynrask fra start, distansen er intet minus, og med klaff er den helaktuell.