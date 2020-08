Åpen V86-omgang med et gedigent potensial

To bankere! En frekk og en favoritt! Supersjokk som så smellbra ut etter pause sist! Et solid lås! Vi har gjort jobben for deg denne kvelden, og er ordentlig sugen på en V86-opptur! Husk også at du kan se samtlige V86-løp hos oss.

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus 25. august! Enorme Kr.665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse), og de betalte ut som følger:

* En bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.33 523,-.

* To bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.32 385,-.

* Tre bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.31 816,-.

* Tre bonger til Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200 / fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.31 247,-.

* Ti bonger til Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fem andeler a Kr.101 / fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.29 540,-.



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten, begge kostet Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fire andeler a Kr.125), og disse betalte ut Kr.41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for Kr.19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable Kr.665 984!

Vi sender ALT fra Bjerke og Örebro/Bollnäs. V86-1 begynner klokken 20.30





V86 er et NYTT SUPERSPILL fra Sverige, og i vårt naboland har dette slått enormt bra til. Hver onsdag ligger omsetningen på pluss/minus 30 millioner, og betydelig høyere når det er JACKPOT. Rekkeprisen for V86 er kun 25 øre, og det betales ut premier for 8, 7, og 6 riktige. Vi i Norge skal spille V86 seks ganger i løpet av åtte dager, og neste onsdag krones det hele med en GEDIGEN MULTIJACKPOT. Når det gjelder kveldens omgang så er den ÅPEN og SPENNENDE, og her kan det fort gå mot millionutbetaling. Vi banker 10 Bokli Rapp (V86-4), og 5 Steps From Heaven (V86-6). Den første er småfrekk, mens den andre blir favoritt. Flere av de øvrige løpene garderer vi bredt i jakten på skrellen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V86-1 : 4 Vichy Grif – Var egentlig ute på en for lang distanse sist, og det var derfor ikke noe å si på at hun ble speedet ned av en smygkjørt 5 Valetta. Nå passer distansen bedre, hun er veldig kjapp fra start, og fra tidlig tet så er fort dette løpet over. Er en veldig motivert favoritt. 1 Global Vintage – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den vant utrolig enkelt på en god tid sist. Er egentlig riktig så kjapp fra start, og skulle Mika Forss greie å holde opp teten så er det trolig han som tar seg av dette løpet. VI INNLEDER MED DOBBELTBANKER! For de som velger å spekulere videre så er det SUPERFORM på 3 Schatzi Fayline.

V86-2 : 1 Jonathan Boko – Kan være noe for de som jakter en skrell. Har fått fire løp i regi Claes Sjöström, og den er bedre enn raden. Feilet fra seg en OK premie i steintøffe omgivelser nest sist, og hadde da gått 16,2/16,3-3140mv. Sist fikk den aldri sjansen, og ble sittende bom fast. I kveld blir det normalt tet, og da burde den kunne rundt 15,5 på distansen. Vil da lede lenge, og som lite spilt er den spennende. 14 Frozen Queen – Gjør bare gode løp, og var BUNNSOLID i nederlaget mot knallgode Lipstick Tooma sist. Kan muligens komme fykende direkte her, og skulle den komme gratis frem i dødens så er naturligvis sjansene gode. Motivert og tidlig. Vi plukker også med 8 Messiah som er noe bedre enn raden, samt grunnkapable 11 Axl Brown som har fått tre løp i kroppen etter pause.

V86-3 : 11 Golden Boy Sisu – Gikk en kjapp siste langside sist, men fikk da noe syre på oppløpet. Hadde nok utrolig godt av det løpet i kroppen etter et lengre avbrekk, og innsatsene var trossalt OK. Til denne starten blir det skorykk rundt for første gang i karrieren, og vi ELSKER når avkom etter Love You får gå uten sko. Ventes forbedret med en blåser i kroppen, og leverer den på sitt beste skal sjansene være GODE mot en overkommelig gjeng. Bak denne er løpet vidåpent, og det er MANGE som kan vinne om man først begynner å spekulere. 13 Don’t Be A Loser sliter noe med aksjonen sin, men er stadig bedre enn raden, og ikke ueffen. 9 Bellaforza ligger stadig i skorpen, og gjør nesten bare fine innsatser. Er ikke borte om det bare klaffer litt underveis.

V86-4 : 10 Bokli Rapp – Er den helt soleklart beste hesten i feltet, og ENDELIG skal Reden ta den ut på en kjapp sprint. Kommer ut etter pause, men Reden har alltid hestene sine i orden etter opphold, og det er nok også tilfellet på denne «kaldingen». Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og fra springsporet er vi veldig inne på at Reden vil satse fremover direkte. Går i BIKE, og får dermed opp toppfarten utrolig raskt. Var ikke på topp i sitt siste løp før pausen, men da var den altså spilt til 5x flesket mot Odd Herakles… Vi må bare tro MYE på Bokli Rapp direkte etter pause! 8 Hugo Bäck – Var et smart kjøp Jörgen Westholm, og den har som ventet gjort det skarpt i hans regi. Knep seieren etter en tett oppløpsfight sist, og var bra. Har ikke samme kapasitet som Bokli Rapp, men med toppform er den naturligvis aktuell om man først garderer.

Bak der ranker vi, 1 Lill Brisa, som er på vei mot superformen, og kan lede lenge. 3 Edbest viste 22,5 s 800m sist, og var ordentlig positiv da. Er en tenkbar skrell fra strek med Jansson. 6 Guli Glød viste 21,6 s 1000m sist, og er på vei mot «skrellformen».

V86-5 : 8 Syntax Broline – Er en tenkbar skrell mot en ikke veldig tøff motstand. Vant to løp i fjor, mens den enda ikke har fått vinne i år. Vi likte den imidlertid svært godt etter pause sist, og den kom da til mål med krefter igjen etter sene luker. I sitt siste løp før pausen slo den 9 Qvidja’s First fra likestart… Distansen har den ikke problemer med, og sko på alle fire går fint. Skreller om det løser seg? 12 Gretzky Boko – Var OK i nederlaget også sist, og den gjør nesten bare solide innsatser. Her er den veldig riktig ute når det gjelder motstand, og er selvskreven på bongen.



4 Un Mec D’or – Har skuffet oss stort i år, og enda ikke fått vinne. Sporet er dessuten sjansebetont, og favoritten er kun en liten outsider for oss. 7 Starbec’s A. To Z. – Gikk godkjent etter pause sist, har fordel av distansen, og dukker opp der fremme om det bare løser seg nedover startsiden. 14 Voila’ Buio – Har rotet MYE på slutten, men kan bedre enn dette, og skal med om man garderer utover de vi tror mest på. Det samme er 11 Amazing Dream som har fått løp i kroppen etter pause og ny regi.

V86-6 : 5 Steps From Heaven – Er kveldens BESTE V86-banker, og denne står alene på alt. Var utrolig bra når den bare dundret unna i tet på Visby 15. mai, og det samme var den på Solvalla 20. mars. Kommer her ut etter en velfortjent pause, og har kun gått et monteprøveløp før denne starten. Følger bilen fra start, og det vil overraske oss om noen greier å svare den. Kan ikke få et bedre løp når det gjelder motstand, og er den bare frisk, ja, da tror vi ikke den taper. ALL IN! Velger man å spekulere så er det 4 Alcala og 3 Bus vi frykter mest.

V86-7 : 9 Victory Topline – Har egentlig et tilnærmet gaveløp foran seg her, og hadde dette vært 2100ma, ja, da hadde nok vi banket. Har kun gjort fire løp i år, og det har vært fire fine innsatser. Kommer nå ut etter pause, den møter altså en veldig riktig motstand, og med tempo er den TUNG tilslutt. Sprintet 10,8 den 15. august 2019, og har altså en veldig fart i kroppen sin. MÅ MED PÅ ALT! 2 Wir Ideal – Var positiv etter en liten pause sist, og tapte da kun for en formtoppet Västerbo Pokerface. Er garantert forbedret med det løpet i kroppen, nå fester man på en BIKE, og fra et ypperlig spor er den selvskreven.

1 In Line Tomma – Blir utrolig hardt betrodd her, men vær OBS på at den skrittet i mål sist, og kusken er SVAK. Ville har vunnet 9 av 156 løp i 2020, og vi har vel ikke akkurat han som en favoritt blant kuskene. Kan naturligvis lede et løp som dette fra start til mål, men med denne kusken blir favoritten kun en bitteliten gardering for oss.

V86-8 : 5 Rocky Tilly – Småskummel finale hvor mange går til på favoritten, og den blir derfor veldig tungt betrodd. Var OK sist, og tok en noe turbetont seier da. Har egentlig vært veldig ustabil over tid, og vi stoler ikke helt på den selv om sjansene er fine om den skulle levere på sitt beste. Til denne starten fester man på en BIKE, og det er et pluss. 6 Marciano – Kan være noe for de som leter etter millionskrellene i finalen. Viste 10,0 s 800m i et steintøft løp sist, den pleier å avslutte bra, og er billigere ute nå. 12 In Love Boko – Kommer ut igjen etter sykdom, den har MYE inne, og med tempo er den tung til slutt. 1 Hunkydory Degato – Har fått to løp i kroppen, og var fantastisk bra i nederlaget sist. Da klaffet absolutt ikke noe, og innsatsen var heroisk. Løser det seg bare fra et sjansebetont innerspor så duger den i massevis.

