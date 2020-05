Åpent og spennende i Boden

Toppomgang i lunsjen! Deilige objekter er jobbet frem! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V4-vurderinger til løpene i Boden?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Boden disker opp med en svært spennende V4-omgang i lunsjen torsdag, og dette er en lunsjomgang med et solid potensial. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 8 Kivarin Raindance – Var UTROLIG bra etter pause sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Dundret på i dødens (14,9 f 1000m), knakk lederen, og ble kun spurtet ned av en smygkjørt B.W.L. Ruthless (Grl.620K). Her er vår ide helt riktig ute, og leverer den som sist skal de andre få slite. OBS!

V4-2 : 14 Yankee Blue – Innfridde som superfavoritt sist, men var ikke like imponerende som tidligere. Er dog MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto, og løser det seg bare litt fra en elendig utgangsposisjon så er sjansene store. Motivert favoritt, men vi går ikke ALL IN med slike betingelser.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 9 Tartaurus Face – Interessant løp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide kommer ut for ny trener, den har trent 16/1600m, og tidligere møtt mye bedre hester enn dette. Kan trenge løp i kroppen, men på ren kapasitet er den god nok å skrelle, og vi varsler direkte.

V4-4 : 8 Marciano – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og det må ha gjort godt. Har nemlig sett tung ut, og det gjorde den også sist selv om den da gikk en solid sisterunde. Får den bare litt tempohjelp så er den alt annet enn ufarlig i omgivelser som dette. OBS!