Årets beste galoppsøndag med dobbel jackpot i V64

Bro Park byr på en rekke storløp søndag. Det er dobbel jackpot i V64-spillet og 1 143 653 SEK ekstra i sekserpotten.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Søndag er det endelig klart for Oslo Grand Prix på Bjerke. Det er internasjonal V75 og som vanlig en rekke storløp utover OGP. Dessverre er førstepremien i årets OGP redusert fra 1,5 mill kr til "kun" 350 000 kr. Likefullt har det blitt et meget sterkt felt. Merk også at søndagen innledes med storløpsdag på Bro Park og DOBBEL JACKPOT i V64 med hele 1 143 653 SEK ekstra i sekserpotten.

Det ble alt annet enn lettløst i søndagens jackpotomgang i V64-spillet på Jägersro og ingen spillere maktet seks rette. Heller ikke i V4-spillet ble det lettløst og kun 15 bonger kom helskinnet gjennom. En av dem var vårt systemspill på Eksperten

Når det gjelder søndagens V64-omgang, så har den som vanlig spillestopp kl 12.45. V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 13.29.

Solid jackpot frister ekstra

Det er toppløp gjennom hele løpsdagen på Bro Park søndag. Det er Stockholm Stora Pris, 1000 og 2000 Guineas, samt store oppgjør for de beste hoppene og raskeste sprintere.

Banker direkte

11 Seaside Song vant lett i hoppeløpet på Øvrevoll 17. mai, og dette er et nytt godt kort fra Cathrine Erichsen. På Bro Park har Seaside Song fem seire og fem andreplass på 12 forsøk, og da har hun møtt Appelina og Icecapada, som nå har lagt skoene på hyllen. Vi tror hardt på seier og bankerspiller 11 Seaside Song i V64-1.

To hester gjør opp i hovedløpet

I hovedløpet (Stockholm Stora Pris) i V64-5/V4-3/DD-1, møtes Skandinavias beste hester i øyeblikket. Cathrine Erichsen har hatt stor suksess med 3 Duca di Como, selv om de aller beste løpene har vært på sand. Danske 7 King David har også vært rå, og vi tror på en duell mellom disse i V64-5/V4-3. 3 Duca di Como blir uansett vår DD-banker.



Dobbeltbanker også i V65-3/V4-1

Vi låser også i V64-3/V4-1 på to hester. 13 Ascot Brass og 15 Silent Night. Dette er to glimrende treårige hopper, som trolig gjør opp om seieren.

I V4 får vi råd til litt motspill mot noen av favorittene. Kanskje er det nettopp der det kan bli en hyggelig slant. I fjor kom skrellen i 2000 Guineas, som i år er V64-4/V4-3.