Årets beste galoppsøndag

Det er veldig bra klasse på søndagens V64-galopp på Jägersro og våre galoppeksperter er på ny gevinstjakt.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en fantastisk flott søndag foran oss med både galopp og trav. Det er Jägersro galoppbane som innleder søndagen med en strålende V64-omgang. Søndag ettermiddag er det så klart for V75 fra Solvalla. Søndag kveld er to norske baner i sving. På Leangen er det internasjonal V5-omgang, mens Jarlsberg byr på internasjonal V65 og V4. I tillegg er det V65 Xpress med tre løp fra Leangen og tre løp fra Jarlsberg.

Stjerneklaff i V4-lunsjen på Bro Park onsdag 22. april

Våre galoppeksperter leverte fremragende tips til onsdagens V4-lunsj på Bro Park. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten.

Nå retter vi blikket mot søndagens galoppløp på Jägersro. Her er det både V65 og V4 på menyen. V64 starter først med spillestopp kl 12.45, mens V4 som innledes i V64-3 har spillestopp kl 13.28. Våre galoppeksperter har følgende å by på:

Årets beste galoppdag

Søndag er det klart for årets fineste galoppdag så langt i 2020. I V64-2 møtes Skandinavias to beste milere, 2 Duca di Como og 1 Plata o Plomo. Begge imponerte stort gjennom 2019, men vi velger å spekulere litt i dette løpet. Duca di Como trenes av Cathrine Erichsen, og hennes tre starthester gikk alle under pari på Øvrevoll torsdag. Dessuten var ikke Duca di Como så god i årsdebuten i fjor. Plata o Plomo var sterk ved seieren i Dubai, men gikk også to løp som ikke var så solide. Begge vil ha tet, og vi tror det kan komme til å bli overpace. Da kan 6 Victor Kalejs dukke opp. Rapportene på ham er knallsterke, trener Roy Arne Kvisla sier at han er mye forbedret fra i fjor.



Vi tror på Philiango

Som banker gir vi tilliet til en hest lenger ned i klassene. 4 Philiango i V64-3/V4-1 var bra sist bak meget gode Xit, og nå er motstanden rett og slett svak. På en normal dag vinner Philiango. Treneren er vanligvis forsiktig i uttalelsene, men denne gang er seierstroen stor. Vi bankerspiller også 4 Philiango på de fleste V4-forslagene.

Topp sprintere og stayere er tilgodesett med fine oppgjør. Der blir nok henholdsvis 4 Gold Tyranny i V65-3 og 9 Breakdancer i V65-5 favoritter, og sjansene ser også gode ut. 9 Breakdancer får også tillit som vår DD-banker.

Den store bøygen er V64-6/V4-4, der 14 jevnbyrdige sprintere møtes. Vi helgarderer dette løpet på større V64 og V4-forslagene.